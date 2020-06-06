2020-06-06T19:52:04+03:00
Общество

"Где 400 миллионов?": Путин заставил оправдываться главу Бурятии

Алексей Цыденов назвал не ту стоимость нового здания национальной библиотеки, что указана в документах
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: REUTERS
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Глава Бурятии Алексей Цыденов оправдался перед президентом Владимиром Путиным за "потерянные" 400 миллионов.

На видеосовещании с деятелями культуры 6 июня Цыденов рассказывал о строительстве здания национальной библиотеки в Улан-Удэ. Он заявил, что "благодаря поддержке президента", получено 615 миллионов рублей, но договорить, что именно изменилось в здании не успел - его перебил глава государства:

- По моим данным, миллиард стоимость. Если вы говорите 600, то где 400 миллионов?.

Главе Бурятии пришлось оправдываться, с его слов, 615 миллионов ушло на строительство нового объекта, но еще предстоит реконструкция старого здания.

Президент в ответ попросил называть точные цифры.

На этом же совещании Владимир Путин предложил учесть предложения деятелей культуры в национальном плане восстановления российской экономики, которое подготовили в правительстве.

«Где 400 миллионов?» - Путин исправил главу Бурятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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