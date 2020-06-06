"Где 400 миллионов?": Путин заставил оправдываться главу Бурятии
Глава Бурятии Алексей Цыденов оправдался перед президентом Владимиром Путиным за "потерянные" 400 миллионов.
На видеосовещании с деятелями культуры 6 июня Цыденов рассказывал о строительстве здания национальной библиотеки в Улан-Удэ. Он заявил, что "благодаря поддержке президента", получено 615 миллионов рублей, но договорить, что именно изменилось в здании не успел - его перебил глава государства:
- По моим данным, миллиард стоимость. Если вы говорите 600, то где 400 миллионов?.
Главе Бурятии пришлось оправдываться, с его слов, 615 миллионов ушло на строительство нового объекта, но еще предстоит реконструкция старого здания.
Президент в ответ попросил называть точные цифры.
На этом же совещании Владимир Путин предложил учесть предложения деятелей культуры в национальном плане восстановления российской экономики, которое подготовили в правительстве.
«Где 400 миллионов?» - Путин исправил главу Бурятии.
ИСТОЧНИК KP.RU