Врач рассказал, можно ли смягчать пропускной режим в Москве

7 Июнь 2020 2020-06-07T14:16:52+03:00

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Москвичи, уставшие сидеть на изоляции, ждут, когда же ослабят пропускной режим. В эфире Радио «Комсомольская правда» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил желание ускоряться в процессе снятия ограничений, введенных в результате распространения коронавирусной инфекции.

«Я считаю, в этом случае надо применить пословицу «поспешай медленно». Власти Москвы очень четко отслеживают статистику по коронавирусу (…) Сейчас в Москве сложилась ситуация, которая позволяет расширять вот этот режим и постепенно выходить из таких жестких ограничений. Но все будет очень сильно зависеть от того, с какой скоростью при снятии ограничений будет снова распространяться вирусная инфекция», - заявил эксперт

Болибок согласился с мнением, что ограничения надо снимать, но отметил, что делать это нужно «очень постепенно» и «точечно смотреть». «Столица может? Может. А какой-нибудь периферийный город, где ресурсов не хватает бороться с коронавирусной инфекцией, они не могут снять ограничения», - пояснил он

Кроме того, врач отметил необходимость одевать маску и перчатки на улице, а особенно он обратил внимание на случаи, когда взрослые гуляют в маске, «а дети бегают просто так».

ИСТОЧНИК KP.RU