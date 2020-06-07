Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом
Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом и находится под наблюдением врачей, сообщили в пресс-службе раввина.
- У раввина Лазара диагностирован коронавирус, он находится под наблюдением врачей. Состояние, не вызывающее особых опасений, - передал ТАСС слова представителя Берла Лазара.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что Берл Лазар призвал всех российских иудеев каждый день молиться об окончании пандемии коронавируса. Он отметил, что помочь в борьбе с болезнью могут все - мужчины, женщины и дети.
- Берл Лазар объявил ежедневную совместную молитву в режиме онлайн ради прекращения эпидемии коронавируса и излечения инфицированных, - говорилось в сообщении его пресс-службы.
В конце марта 74-летнего раввина московской синагоги на Большой Бронной Ицхака Когана экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии в Коммунарку с подозрением на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU