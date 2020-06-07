7 Июнь 2020 2020-06-07T17:46:42+03:00

Он находится под наблюдением врачей

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Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом и находится под наблюдением врачей, сообщили в пресс-службе раввина.

- У раввина Лазара диагностирован коронавирус, он находится под наблюдением врачей. Состояние, не вызывающее особых опасений, - передал ТАСС слова представителя Берла Лазара.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Берл Лазар призвал всех российских иудеев каждый день молиться об окончании пандемии коронавируса. Он отметил, что помочь в борьбе с болезнью могут все - мужчины, женщины и дети.

- Берл Лазар объявил ежедневную совместную молитву в режиме онлайн ради прекращения эпидемии коронавируса и излечения инфицированных, - говорилось в сообщении его пресс-службы.

В конце марта 74-летнего раввина московской синагоги на Большой Бронной Ицхака Когана экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии в Коммунарку с подозрением на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU