2020-06-07T20:00:46+03:00
В мире

В Нью-Йорке проведут реформы в полиции из-за протестов

Часть финансирования переключат на работу с молодёжью
Ася КУЗНЕЦОВА
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Власти Нью-Йорка реформируют полицию на фоне прошедших протестовВласти Нью-Йорка реформируют полицию на фоне прошедших протестовФото: REUTERS
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Власти Нью-Йорка планируют провести ряд реформ в полиции из-за произошедших на прошлой неделе беспорядков. Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио. Помимо лозунгов о жестокости правоохранителей, протестующие также призывали к переменам в финансировании полиции.

- Давайте начнём с того, что мы хотим сделать прямо сейчас. И я хочу прояснить, что в ходе нашего управления мы сосредоточены на молодых людях, - рассказал мэр.

Он уточнил, что часть финансирования с полиции переключат на работу с молодёжью.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что власти штата Миннесота, с которого началась волна протестов, планируют упразднить департамент полиции. Вместо департамента полиции планируют создать новый, в котором будут работать врачи и социальные работники.

Также на сайте сообщалось, что президент Дональд Трамп приказал нацгвардии США начать вывод сил из Вашингтона.

Вчера, 6 июня, в Вашингтоне прошла акция против расизма и полицейского насилия, собравшая несколько тысяч горожан. Митинг был посвящён памяти афроамериканца Джорджа Флойда. 25 мая в Миннеаполисе его при задержании убил полицейский Дерек Шовин. Акции прошли также во многих других штатах, и были мирными.

До этого протесты из-за убийства Флойда стали беспорядками с поджогами и погромами. Во многих городах власти ввели комендантский час.

Беспорядки в Миннеаполисе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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