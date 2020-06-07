В Нью-Йорке проведут реформы в полиции из-за протестов

7 Июнь 2020 2020-06-07T20:00:46+03:00

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Власти Нью-Йорка планируют провести ряд реформ в полиции из-за произошедших на прошлой неделе беспорядков. Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио. Помимо лозунгов о жестокости правоохранителей, протестующие также призывали к переменам в финансировании полиции.

- Давайте начнём с того, что мы хотим сделать прямо сейчас. И я хочу прояснить, что в ходе нашего управления мы сосредоточены на молодых людях, - рассказал мэр.

Он уточнил, что часть финансирования с полиции переключат на работу с молодёжью.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что власти штата Миннесота, с которого началась волна протестов, планируют упразднить департамент полиции. Вместо департамента полиции планируют создать новый, в котором будут работать врачи и социальные работники.

Также на сайте сообщалось, что президент Дональд Трамп приказал нацгвардии США начать вывод сил из Вашингтона.

Вчера, 6 июня, в Вашингтоне прошла акция против расизма и полицейского насилия, собравшая несколько тысяч горожан. Митинг был посвящён памяти афроамериканца Джорджа Флойда. 25 мая в Миннеаполисе его при задержании убил полицейский Дерек Шовин. Акции прошли также во многих других штатах, и были мирными.

До этого протесты из-за убийства Флойда стали беспорядками с поджогами и погромами. Во многих городах власти ввели комендантский час.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/781921" frameborder="0"></iframe> Беспорядки в Миннеаполисе.

ИСТОЧНИК KP.RU