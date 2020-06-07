В Нью-Йорке проведут реформы в полиции из-за протестов
Власти Нью-Йорка планируют провести ряд реформ в полиции из-за произошедших на прошлой неделе беспорядков. Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио. Помимо лозунгов о жестокости правоохранителей, протестующие также призывали к переменам в финансировании полиции.
- Давайте начнём с того, что мы хотим сделать прямо сейчас. И я хочу прояснить, что в ходе нашего управления мы сосредоточены на молодых людях, - рассказал мэр.
Он уточнил, что часть финансирования с полиции переключат на работу с молодёжью.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что власти штата Миннесота, с которого началась волна протестов, планируют упразднить департамент полиции. Вместо департамента полиции планируют создать новый, в котором будут работать врачи и социальные работники.
Также на сайте сообщалось, что президент Дональд Трамп приказал нацгвардии США начать вывод сил из Вашингтона.
Вчера, 6 июня, в Вашингтоне прошла акция против расизма и полицейского насилия, собравшая несколько тысяч горожан. Митинг был посвящён памяти афроамериканца Джорджа Флойда. 25 мая в Миннеаполисе его при задержании убил полицейский Дерек Шовин. Акции прошли также во многих других штатах, и были мирными.
До этого протесты из-за убийства Флойда стали беспорядками с поджогами и погромами. Во многих городах власти ввели комендантский час.
Беспорядки в Миннеаполисе.
ИСТОЧНИК KP.RU