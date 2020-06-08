2020-06-08T08:30:22+03:00
В мире

В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих: один человек в больнице

Водитель открыл огонь после того, как вышел из машины
Юлия САЛЬНИКОВА
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Полиция задержала водителяПолиция задержала водителяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американском городе Сиэтл в толпу протестующих въехал автомобиль.

Люди вышли на улицы в поддержку движения, которое захватило США и страны Европы после смерти Джорджа Флойда. Они выступают против расизма, но среди толпы есть, по сообщениям очевидцев, провокаторы, которые настраивают протестующих агрессивно - акции превращаются в погромы. Убито уже несколько человек.

Как сообщает газета Seattle Times, в толпу активистов в Сиэлте въехал легковой автомобиль, водитель вышел из салона и открыл огонь по протестующим. Ранен один человек, он в больнице. Водителя задержали.

Несмотря на то, что протесты продолжаются, губернаторы некоторых штатов отменяют комендантский час. Из Калифорнии выводят национальную гвардию, а в Остине (штат Техас), полиция обстреляла резиновыми пулями толпу.

К акциям присоединятся звезды, на митинг в Лондоне пришла Мадонна. А модель Кендалл Дженнер "поучаствовала" в акции только с помощью фотошопа. Неизвестные пририсовали ее фото плакат с девизом протестующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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