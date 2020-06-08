Стрельба на улице Строителей в Москве: установлен тип оружия

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:20:40+03:00

В момент задержания стрелок находился в квартире один, хотя здесь еще прописана его дочь

Изменить размер текста: A A

Стало известно, из чего стрелял житель пятиэтажки на улице Строителей в Москве.

Вечером 7 июня 50-летний мужчина стал палить из окна по соседям, находящимся во дворе. Ранены два человека, мужчина получил перелом бедренной кости, у женщины травма предплечья. Сдаваться полиции стрелок был не готов, поэтому квартиру пришлось брать штурмом.

- Мужчина стрелял из табельного оружия, карабин "СКС" АЛ-4600, калибра 7,62 мм, - сообщил источник kp.ru. - Он не является владельцем оружия.

В квартире в момент стрельбы мужчина находился один, хотя здесь прописана еще его 14-летняя дочь.

Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям: покушение на убийство, хулиганство, незаконное хранение оружия и покушение на жизнь сотрудника полиции. Стрелок находится в больнице с огнестрельным ранением бедра, пулю он получил во время штурма при сопротивлении.

ИСТОЧНИК KP.RU