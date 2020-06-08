Россия открывает границы: Мишустин назвал, кому можно выезжать за рубеж
Россия открывает границы для выезда россиян. Правда, разрешение касается только тех, кто едет в другие страны учиться и работать, а также на лечение и уход за близкими родственниками.
Это правило работает и в обратном порядке - иностранцы, которые работают в России, едут сюда лечиться или ухаживать за больными родственниками, смогут получить разрешение на въезд.
- Подать заявления в вузы можно с 20 июня дистанционно, - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Он заявил, что прирост заболевших не превышает 2 процента уже шестые сутки, поэтому Россия готовится к постепенному открытию туристического сезона. На первом этапе путешествовать можно будет только по России, до 15 июня регионы предоставят планы к открытию туристических объектов, опишут, в каком объеме готовы принимать отдыхающих. Уже с 1 июля ожидается, что россияне смогут свободно путешествовать внутри страны.
Россия открывает границы: Мишустин назвал, кому можно выезжать за рубеж.
ИСТОЧНИК KP.RU