2020-06-08T13:34:56+03:00
Общество

Россия открывает границы: Мишустин назвал, кому можно выезжать за рубеж

На совещании у премьер-министра обсудили вопросы открытия границ и возобновления туризма [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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На совещании у премьер-министра обсудили вопросы открытия границ и возобновления туризмаНа совещании у премьер-министра обсудили вопросы открытия границ и возобновления туризмаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия открывает границы для выезда россиян. Правда, разрешение касается только тех, кто едет в другие страны учиться и работать, а также на лечение и уход за близкими родственниками.

Это правило работает и в обратном порядке - иностранцы, которые работают в России, едут сюда лечиться или ухаживать за больными родственниками, смогут получить разрешение на въезд.

- Подать заявления в вузы можно с 20 июня дистанционно, - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он заявил, что прирост заболевших не превышает 2 процента уже шестые сутки, поэтому Россия готовится к постепенному открытию туристического сезона. На первом этапе путешествовать можно будет только по России, до 15 июня регионы предоставят планы к открытию туристических объектов, опишут, в каком объеме готовы принимать отдыхающих. Уже с 1 июля ожидается, что россияне смогут свободно путешествовать внутри страны.

Россия открывает границы: Мишустин назвал, кому можно выезжать за рубеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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