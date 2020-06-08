8 Июнь 2020 2020-06-08T13:34:56+03:00

На совещании у премьер-министра обсудили вопросы открытия границ и возобновления туризма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На совещании у премьер-министра обсудили вопросы открытия границ и возобновления туризма [видео]

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Россия открывает границы для выезда россиян. Правда, разрешение касается только тех, кто едет в другие страны учиться и работать, а также на лечение и уход за близкими родственниками.

Это правило работает и в обратном порядке - иностранцы, которые работают в России, едут сюда лечиться или ухаживать за больными родственниками, смогут получить разрешение на въезд.

- Подать заявления в вузы можно с 20 июня дистанционно, - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он заявил, что прирост заболевших не превышает 2 процента уже шестые сутки, поэтому Россия готовится к постепенному открытию туристического сезона. На первом этапе путешествовать можно будет только по России, до 15 июня регионы предоставят планы к открытию туристических объектов, опишут, в каком объеме готовы принимать отдыхающих. Уже с 1 июля ожидается, что россияне смогут свободно путешествовать внутри страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783740" frameborder="0"></iframe> Россия открывает границы: Мишустин назвал, кому можно выезжать за рубеж.

ИСТОЧНИК KP.RU