Путин одобрил увеличение детских пособий в два раза

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:18:25+03:00

Размер пособия станет единым для семей, где родился первенец и тех, кто потерял работу

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Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении размера детских пособий в два раза.

Инициатива принадлежит главе государства, по его поручению в мае подготовлен законопроект, который прошел согласование в Госдуме и Совете Федерации. Согласно документу, удваивается максимальный размер выплаты на ребенка для родителей, оставшихся без работы - если раньше семья могла рассчитывать на выплату в 6 тысяч рублей, то теперь получит до 13 504 рублей.

Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет тоже увеличивается в два раза - с 3 375 рублей до 6 752 рублей.

Выросло в этом году и "базовое пособие", которое назначают семьям за первого и за последующего детей. Раньше семья с один малышом получала 1,5 тысячи рублей, при рождении второго ребенка можно было оформить пособие в размере 3 тысячи. С 1 февраля минимальное базовое пособие - 3 375,77 рубля на первого ребенка, и 6 751,54 рубля - на второго.

ИСТОЧНИК KP.RU