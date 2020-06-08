Председатель ОП Москвы сделал прогноз о сроках отмены ограничений

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:24:18+03:00

Режим самоизоляции и пропускную систему могут отменить с 9 июня Фото: Иван МАКЕЕВ

Режим самоизоляции и пропускную систему могут отменить с 9 июня

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Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков предположил, что в столице уже с 9 июня могуи отменить режим самоизоляции и цифровые пропуска. Об этом он сообщил в ходе дистанционного заседания Общественной палаты Москвы.

- Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок, - цитирует ТАСС Константина Ремчука.

Также он сказал об открытии кафе и летних веранд с 16 июня.

Однако официального подтверждения и в указах мэра Москвы пока такой информации нет.

Напомним, что Москва готовится к поэтапному снятию ограничений до 1 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин представит 8 июня графики открытия предприятий, в их числе салоны красоты, фитнес-центры и другие.

Вскоре сообщения о возвращении столицы к нормальной жизни подтвердил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Уже с 9 июня отменяются самоизоляция и пропускной режим. вместе с ними отменяется и график прогулок. Тогда же смогут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству

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ИСТОЧНИК KP.RU