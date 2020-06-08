Экономист сказал, кому выгодна почасовая оплата труда

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:22:56+03:00

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В Госдуме разработали законопроект о введении в России минимального почасового размера оплаты труда. Согласно предложенной инициативе, норматив будет приниматься при заключении срочного договора на условиях неполного рабочего дня и минимальной ставкой за один рабочий час может стать 150 рублей. В эфире Радио «Комсомольская правда» экономист Павел Кобяк назвал подобную идею здравой и рассказал, кому выгодна такая мера и поможет ли она регламентировать взаимоотношения работника и работодателя.

«На самом деле идея достаточно здравая, актуальная для нынешнего времени. Потому что сейчас работодатели, спасаясь от экономических убытков, переводили людей на неполный рабочий день, тем самым пытались каким-то образом сэкономить на фонде оплаты труда. Если же поставить минимальный размер оплаты труда по часовой ставке, если вдруг работодатель берет на неполный рабочий день человека, то это позволит как-то защитить хотя бы интересы работника», - заявил специалист

Кобяк сообщил, что сейчас многие люди работают те же 8 часов, полный рабочий день, а в документах у них стоит неполный рабочий день, и они получают заработную плату с минимальными оплатами. По словам эксперта, если посчитать, то почасовая минимальная оплата будет в размере 60-80 рублей за час.

«Это очень низкие ставки, конечно же, таких ставок практически нигде нет в современных развитых странах. Поэтому закрепить этот момент, конечно, очень важно, я считаю, хорошая идея. Вопрос о том, будет ли пользоваться этим работодатель, это уже другой вопрос», - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU