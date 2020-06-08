2020-06-09T00:30:24+03:00
Звезды

Актера Михаила Ефремова задержали после ДТП в Москве

Подробности происшествия выясняют сотрудники ДПС [видео]
Юлия КЕКОВА
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Михаил ЕфремовМихаил ЕфремовФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Известный 56-летний актер Михаил Ефремов задержан после крупной аварии на Смоленской площади в Москве, произошедшей поздним вечером 8 июня.

По словам очевидцев, звезда "Дня радио" и "Границы" сильно пьян и еле стоит на ногах. Теперь звезду отправят на медосвидетельствование, сообщает ТАСС.

- На данный момент Михаил Ефремов задержан и направлен на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, - сообщил источник агентству. Уточняется, что причиной столкновения машин мог стать выезд авто актера на встречную полосу, причем со значительным превышением скорости.

Ранее сайт kp.ru писал, что машина, за рулем которой - если верить очевидцам - сидел именно Ефремов, столкнулась с двумя авто. Неожиданный маневр он якобы выполнил, развернувшись посреди дороги, после чего протаранил фургон. Очевидцы и участники аварии опубликовали в соцсетях виде с места ДТП.

Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

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По словам владельцев разбитой машины, звезда «Дня радио» и «Границы» сильно пьян (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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