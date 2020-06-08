Актера Михаила Ефремова задержали после ДТП в Москве
Известный 56-летний актер Михаил Ефремов задержан после крупной аварии на Смоленской площади в Москве, произошедшей поздним вечером 8 июня.
По словам очевидцев, звезда "Дня радио" и "Границы" сильно пьян и еле стоит на ногах. Теперь звезду отправят на медосвидетельствование, сообщает ТАСС.
- На данный момент Михаил Ефремов задержан и направлен на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, - сообщил источник агентству. Уточняется, что причиной столкновения машин мог стать выезд авто актера на встречную полосу, причем со значительным превышением скорости.
Ранее сайт kp.ru писал, что машина, за рулем которой - если верить очевидцам - сидел именно Ефремов, столкнулась с двумя авто. Неожиданный маневр он якобы выполнил, развернувшись посреди дороги, после чего протаранил фургон. Очевидцы и участники аварии опубликовали в соцсетях виде с места ДТП.
Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.
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По словам владельцев разбитой машины, звезда «Дня радио» и «Границы» сильно пьян (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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