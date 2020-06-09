2020-06-09T01:41:27+03:00
Звезды

"Я его вылечу, денег много": первая реакция Ефремова после аварии с пострадавшим

Мужчина с травмами в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в больницу [видео]
Юлия КЕКОВА
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Михаил ЕфремовМихаил ЕфремовФото: Борис КУДРЯВОВ
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Стали известны первые слова актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы.

Из-за опьянения речь его заторможена и не особо связная, включающая много нецензурных выражений. На вопрос о том, понимает ли актер, что же произошло и помнит ли он сам момент столкновения автомобилей, Ефремов отвечает, что понимает и пока плохо соображает.

- Я понимаю, что вдарился в машину, - говорит знаменитость.

Узнав о пострадавшем и его состоянии актер удивился и пообещал помочь ему, оперируя тем, что денег у него достаточно, чтобы помочь травмированному мужчине.

- Да ладно?! Не так уж сильно пострадал...Я его вылечу... Денег ... Очень много, - заявил актер.

Ранее сайт kp.ru писал, что авария произошла на Смоленской площади поздним вечером 8 июня. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент. как машина Ефремова выехала на встречную полосу движения через две сплошные.

"Я его вылечу, денег много": первая реакция Ефремова после аварии с пострадавшим.Видео: Пятый канал

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ИСТОЧНИК KP.RU

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