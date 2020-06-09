Актер Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП в центре Москвы
В результате аварии пострадал один человек
Актер Михаил ЕфремовФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:
В ГУ МВД подтвердили, что актер Михаил Ефремов в момент ДТП в центре Москвы находился в нетрезвом виде.
- Состояние опьянения установлено, - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин ТАСС.
Ранее после аварии его отправили на медосвидетельствование, а очевидцы сообщили, что актер еле стоял на ногах.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»