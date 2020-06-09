Актер Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП в центре Москвы

9 Июнь 2020 2020-06-09T00:33:26+03:00

В результате аварии пострадал один человек

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В ГУ МВД подтвердили, что актер Михаил Ефремов в момент ДТП в центре Москвы находился в нетрезвом виде.

- Состояние опьянения установлено, - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин ТАСС.

Ранее после аварии его отправили на медосвидетельствование, а очевидцы сообщили, что актер еле стоял на ногах.

ИСТОЧНИК KP.RU