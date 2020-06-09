После ДТП в центре Москвы на Ефремова завели уголовное дело

9 Июнь 2020 2020-06-09T02:21:40+03:00

Артисту может грозить срок до 7 лет в колонии

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Полиция завела уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова после жесткого ДТП с пострадавшим в центре Москвы.

Согласно максимальному наказанию по статье, артисту грозит до 7 лет колонии.

Как сообщалось ранее, авария с несколькими автомобилями, в том числе и знаменитости, произошла поздним вечером 8 июня на Смоленской площади в столице. Машина Ефремова на большой скорости выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек. Его медики экстренно госпитализировали, состояние раненого оценивается как крайне тяжелое.

Однако нетрезвый Ефремов, экспертиза которого показала опьянение, уже высказался, что готов помочь пострадавшему в ДТП, оперируя своим достатком. Дочь Анна-Мария звезды в свою очередь помогать отцу не готова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783860" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU