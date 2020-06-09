После ДТП в центре Москвы на Ефремова завели уголовное дело
Полиция завела уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова после жесткого ДТП с пострадавшим в центре Москвы.
Согласно максимальному наказанию по статье, артисту грозит до 7 лет колонии.
Как сообщалось ранее, авария с несколькими автомобилями, в том числе и знаменитости, произошла поздним вечером 8 июня на Смоленской площади в столице. Машина Ефремова на большой скорости выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек. Его медики экстренно госпитализировали, состояние раненого оценивается как крайне тяжелое.
Однако нетрезвый Ефремов, экспертиза которого показала опьянение, уже высказался, что готов помочь пострадавшему в ДТП, оперируя своим достатком. Дочь Анна-Мария звезды в свою очередь помогать отцу не готова.
Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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