2020-06-09T02:21:40+03:00
Звезды

После ДТП в центре Москвы на Ефремова завели уголовное дело

Артисту может грозить срок до 7 лет в колонии
Юлия КЕКОВА
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Михаил ЕфремовМихаил ЕфремовФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Полиция завела уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова после жесткого ДТП с пострадавшим в центре Москвы.

Согласно максимальному наказанию по статье, артисту грозит до 7 лет колонии.

Как сообщалось ранее, авария с несколькими автомобилями, в том числе и знаменитости, произошла поздним вечером 8 июня на Смоленской площади в столице. Машина Ефремова на большой скорости выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек. Его медики экстренно госпитализировали, состояние раненого оценивается как крайне тяжелое.

Однако нетрезвый Ефремов, экспертиза которого показала опьянение, уже высказался, что готов помочь пострадавшему в ДТП, оперируя своим достатком. Дочь Анна-Мария звезды в свою очередь помогать отцу не готова.

Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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