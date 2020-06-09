МВД переквалифицировало дело по ДТП с Ефремовым на более тяжкое
МВД переквалифицировало дело в отношении Михаила Ефремова по ДТП на четвёртую, более тяжкую часть статьи 264 УК. В части 4 говорится о нарушении ПДД водителем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, которое стало причиной смерти человека. Теперь актёру грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
Водитель, пострадавший в аварии с участием Ефремова, утром 9 июня умер в больнице.
Напомним, ДТП произошло накануне вечером в центре Москвы. Автомобиль, за рулём которого был пьяный Михаил Ефремов, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров.
- Около 21:40 в районе дома 3 по Смоленской площади произошло ДТП с участием двух автомобилей, иномарки и отечественной машины, - сообщили KP.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Водителя фургона госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, но к утру он скончался от травм, несовместимых с жизнью.
Сайт KP.ru опубликовал видео момента столкновения автомобилей, а также видео очевидцев аварии.
ДТП с участием Михаила Ефремова 8 июня 2020 года: видео с камер.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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