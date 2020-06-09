МВД переквалифицировало дело по ДТП с Ефремовым на более тяжкое

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:26:54+03:00

Водитель, пострадавший в ДТП с Ефремовым вечером 8 июня, утром скончался в больнице

Актёру грозит до 12 лет тюрьмы

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МВД переквалифицировало дело в отношении Михаила Ефремова по ДТП на четвёртую, более тяжкую часть статьи 264 УК. В части 4 говорится о нарушении ПДД водителем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, которое стало причиной смерти человека. Теперь актёру грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Водитель, пострадавший в аварии с участием Ефремова, утром 9 июня умер в больнице.

Напомним, ДТП произошло накануне вечером в центре Москвы. Автомобиль, за рулём которого был пьяный Михаил Ефремов, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров.

- Около 21:40 в районе дома 3 по Смоленской площади произошло ДТП с участием двух автомобилей, иномарки и отечественной машины, - сообщили KP.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Водителя фургона госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, но к утру он скончался от травм, несовместимых с жизнью.

Сайт KP.ru опубликовал видео момента столкновения автомобилей, а также видео очевидцев аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783862" frameborder="0"></iframe> ДТП с участием Михаила Ефремова 8 июня 2020 года: видео с камер.

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ИСТОЧНИК KP.RU