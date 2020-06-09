Михаил Ефремов признал вину в ДТП

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:23:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Актёр Михаил Ефремов признал себя виновным в аварии, случившейся вечером 8 июня в центре Москвы.

Пострадавший в результате ДТП водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.

Напомним, вчера автомобиль, за рулём которого был пьяный Ефремов, вылетел на встречную полосу на улице Смоленская площадь и врезался в грузовик.

Актёр в ДТП не пострадал. В отношении него завели уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. После смерти водителя, как сообщал сайт KP.ru, МВД переквалифицировало дело в отношении Михаила Ефремова на четвёртую, более тяжкую часть статьи 264 УК. В части 4 говорится о нарушении ПДД водителем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, которое стало причиной смерти человека. Теперь актёру грозит наказание от пяти до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU