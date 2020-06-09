"Для него это будет тяжелейшая кара": Адвокат рассказал, что грозит Ефремову за пьяное смертельное ДТП
Актёру Михаилу Ефремову за вину в ДТП, в котором погиб человек, грозит от пяти до 12 лет лишения свободы с учётом того, что экспертиза подтвердила опьянение Ефремова в момент столкновения. Об этом KP.ru сообщил адвокат Тимур Маршани.
Адвокат уточнил, медицинская экспертиза установила содержание 0,5 промилле алкоголя в крови Ефремова. Эта степень опьянения не позволила ему контролировать дорожную обстановку и скорость своего автомобиля.
- В этом случае, действительно, суровое наказание, за которое ему будет грозить от 5 до 12 лет лишения свободы. И потом, понимаете, многие факторы будут учитываться судом, как он управлял, как двигался, с какой скоростью, была ли скорость превышенной предельно допустимой на данном участке дороге, насколько превышала. Ведь все эти факторы будут уже свидетельствовать не в пользу Ефремова, - рассказал Тимур Маршани.
Адвокат добавил, учитывать все эти факторы будет суд, но до вынесения приговора ещё много времени.
- Сегодня уже можно делать вывод, что скорость была высокая, что квалификация идёт по 264 часть 4 – нарушение правил ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего за собой смерть участника дорожно-транспортного происшествия. Сегодня можно делать вывод, что Ефремов двигался с большой скоростью, значительно превышающую предельно допустимую, установленную на данном участке дороги, где произошло ДТП, - отметил Маршани в беседе с "Комсомольской правдой".
Кроме того, адвокат рассказал, что Михаил Ефремов может избежать наказания в случае амнистии или помилования президентом России. При этом он уточнил, что амнистии по четвёртой часть 264 статьи, как правило, не бывает.
- Поэтому шанс – это помилование со стороны президента. В любом случае, какой бы срок ни был назначен Ефремову, для него это будет тяжелейшая кара, поскольку человек в возрасте <...> Провести ещё время в местах лишения свободы ему будет очень тяжело. Человек пожилой, пьющий. И сегодня многие с сожалением воспринимают, что такая замечательная фамилия плеяды советских и российских актёров так бесславно уходит в прошлое из-за такой пагубной привычки Ефремова, которой, кстати, и страдал его отец, - поделился адвокат Маршани.
- Очень бы хотелось, чтобы все разрешилось бы благополучно, но погибли люди. А это очень тяжело слышать всегда. И воздаяние за это должно быть суровым приговором, наказанием, которое должно, безусловно, являться неотвратимым, -заключил Тимур Маршани.
Напомним, сайт KP.ru сообщил, что Михаил Ефремов признал себя виновным в ДТП, после которого погиб водитель фургона.
Авария случилась вчера, 8 июня. Джип, за рулём которого был пьяный Михаил Ефремов, вылетел на встречную полосу на улице Смоленская площадь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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