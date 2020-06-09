2020-06-09T13:29:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач рассказал, как пройдут следующие волны коронавируса

Академик РАН считает, что они будут незаметными в сезонных эпидемиях ОРВИ
Ася КУЗНЕЦОВА
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После второй волны распространения коронавируса последующие пройдут незаметно, считает академик РАНПосле второй волны распространения коронавируса последующие пройдут незаметно, считает академик РАНФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Все волны распространения коронавируса после второй станут очень незаметными, если общество правильно поведёт себя сейчас, заявил член российской академии наук президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков.

- Если мы будем вести себя правильно сейчас, и третья , и четвертая, и пятая, и восьмая волна будут очень-очень незаметными. Может быть, они будут где-то вот в общей куче с, как мы говорим, ОРВИ... вот вторая волна скорее всего будет, - заявил Беленков в ходе онлайн-конференции, посвященной проблемам, связанным с пандемией коронавируса.

Ранее сайт KP.ru сообщил о другом заявлении академика на совещании. По его предположениям, вакцинация от коронавируса может начаться уже в августе 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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