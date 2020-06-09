2020-06-09T15:14:31+03:00
Наука

В Роскосмосе опровергли наличие российских деталей в корабле Crew Dragon

Компания "Боинг" дооснастила агрегаты американскими деталями, но оставила на них изначальный логотип ПАО РКК "Эенргия"
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В "Роскосмосе" опровергли наличие российских деталей в Crew Dragon Илона МаскаВ "Роскосмосе" опровергли наличие российских деталей в Crew Dragon Илона МаскаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Узел, который изначально разрабатывали по контракту с "Боингом", американская компания позже доработала, сообщили в пресс-службе государственной корпорации Роскосмос.

Также уточняется, что американские корабли "Спейс Шаттл" оснащали российским андрогинным периферийным агрегатом стыковки (АПАС). Также на американском сегменте МКС устанавливали ответные пассивные агрегаты российского производства. Они были предназначены для стыковки "Спейс Шаттл" с МКС.

Затем "Спейс Шаттл" завершил полёты, а космические агентства стран-участниц МКС прекратили разработки международного стандарта систем стыковки. Тогда в ПАО РКК "Энергия" по контракту с компанией Боинг разработали и изготовили адаптер - переходник с российского агрегата АПАС на стыковочный агрегат, который соответтствовал международному стандарту.

Сейчас в стыковочном агрегате корабля нет деталей российского производства. Сообщения о них появились, поскольку компания "Боинг" даже после дооснащения АПАС американскими элементами оставила на агрегатах логотип ПАО РКК "Энергия".

- Именно эта сборка с логотипом ПАО РКК "Энергия" обсуждается в средствах массовой информации. К одному из таких причалов стыковался американский пилотируемый корабль Dragon-V2. Стыковочный агрегат корабля соответствует международному стандарту и не имеет деталей российского (ПАО РКК «Энергия») производства, - передаёт слова представителя Роскосмоса радио "Говорит Москва".

Напомним, пилотируемый корабль Crew Dragon компании Space X 31 мая доставил двух американских астронавтов на МКС. С 2011 года астронавты NASA летали на орбитальную станцию исключительно на российских кораблях.

Экипаж Crew Dragon перешел на борт МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Клинические испытания вакцины от коронавируса в России начнут в середине лета
"Бутылка водки": Установлено, сколько выпил Ефремов перед ДТП
Минпромторг предлагает запретить госзакупки масок за рубежом
Германия может ввести санкции против США из-за «Северного потока – 2»
Когда закончится аномальная жара в России, рассказал синоптик
В Роскосмосе опровергли наличие российских деталей в корабле Crew Dragon
МЧС опровергло слухи о загрязнении ледникового озера Пясино под Норильском
Учителей и продавцов собираются проверить на знание правил гигиены
В Вологодской области врачей протестируют на антитела к коронавирусу
Друг Ефремова: Он виноват, но его самого спас случай
Врачи рассказали о редком осложнении от коронавируса у детей
"Договориться не получится": Петр Шкуматов - о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым
Экспертиза показала высокое содержание алкоголя в крови Ефремова
Врач рассказал, как пройдут следующие волны коронавируса
В Кремле высказались о смертельном ДТП с Ефремовым
В Турции рассказали, когда примут первых туристов из России
Ефремову стало плохо: Полиция приехала за актёром после смертельного ДТП
Адвокат Ефремова опроверг информацию, что артист признал вину
В РАН сообщили, что вакцинация от коронавируса может начаться в августе
В «Современнике» прокомментировали ДТП с участием Ефремова
Кто погиб в ДТП с Михаилом Ефремовым: житель Рязани вкалывал в Москве курьером, чтобы прокормить семью
"Для него это будет тяжелейшая кара": Адвокат рассказал, что грозит Ефремову за пьяное смертельное ДТП
Сергей Кравцов рассказал, как будут проходить ЕГЭ в условиях пандемии
Михаил Ефремов признал вину в ДТП
В АТОР рассказали, какие правила будут действовать на пляжах
171 человек умер от коронавируса в России за минувшие сутки