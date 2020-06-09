В Роскосмосе опровергли наличие российских деталей в корабле Crew Dragon

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:14:31+03:00

Компания "Боинг" дооснастила агрегаты американскими деталями, но оставила на них изначальный логотип ПАО РКК "Эенргия"

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Узел, который изначально разрабатывали по контракту с "Боингом", американская компания позже доработала, сообщили в пресс-службе государственной корпорации Роскосмос.

Также уточняется, что американские корабли "Спейс Шаттл" оснащали российским андрогинным периферийным агрегатом стыковки (АПАС). Также на американском сегменте МКС устанавливали ответные пассивные агрегаты российского производства. Они были предназначены для стыковки "Спейс Шаттл" с МКС.

Затем "Спейс Шаттл" завершил полёты, а космические агентства стран-участниц МКС прекратили разработки международного стандарта систем стыковки. Тогда в ПАО РКК "Энергия" по контракту с компанией Боинг разработали и изготовили адаптер - переходник с российского агрегата АПАС на стыковочный агрегат, который соответтствовал международному стандарту.

Сейчас в стыковочном агрегате корабля нет деталей российского производства. Сообщения о них появились, поскольку компания "Боинг" даже после дооснащения АПАС американскими элементами оставила на агрегатах логотип ПАО РКК "Энергия".

- Именно эта сборка с логотипом ПАО РКК "Энергия" обсуждается в средствах массовой информации. К одному из таких причалов стыковался американский пилотируемый корабль Dragon-V2. Стыковочный агрегат корабля соответствует международному стандарту и не имеет деталей российского (ПАО РКК «Энергия») производства, - передаёт слова представителя Роскосмоса радио "Говорит Москва".

Напомним, пилотируемый корабль Crew Dragon компании Space X 31 мая доставил двух американских астронавтов на МКС. С 2011 года астронавты NASA летали на орбитальную станцию исключительно на российских кораблях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782367" frameborder="0"></iframe> Экипаж Crew Dragon перешел на борт МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU