2020-06-04T04:48:04+03:00
Наука

В космических кораблях Илона Маска нашли российские детали

По словам эксперта Вадима Лукашевича, компания SpaceX использовала разработанный на головном предприятии «Роскосмоса» адаптер
Юлия КЕКОВА
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В космических кораблях Илона Маска нашли российские деталиВ космических кораблях Илона Маска нашли российские деталиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Созданная компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала при строительстве своего корабля Crew Dragon российские детали. Об этом рассказал эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.

По его словам, в космическом судне использовался адаптер IDA, разработанный на головном предприятии «Роскосмоса» РКК «Энергия». Эта конструкция была необходима для того, чтобы выполнить стыковку с Международной космической станцией.

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon состоялся 30 мая. Первая попытка отправить объект в космос была перенесена из-за непогоды.

Ранее сайт kp.ru писал о создании новой станции в космосе. По мнению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, создать объект планируются после 2030 года. К слову, строительство новой станции планируется не просто так. Рогозин назвал сроки "жизни" МКС. Продолжить работу космонавты разных стран смогут на Международной космической станции еще 7-10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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