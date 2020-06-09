Михаил Ефремов расплакался в зале суда

9 Июнь 2020 2020-06-09T21:21:00+03:00

Видео с плачущим в клетке Ефремовым появилось в сети Фото: Кадр видео

Изменить размер текста: A A

Актер Михаил Ефремов расплакался во время заседания по делу о смертельной аварии с его участием. Артист назвал произошедшие ДТП чудовищным и согласился с требованием следствия о домашним аресте.

- Это все, конечно, чудовищно произошло, - заявил обвиняемый в ходе судебного слушания.

Как писал сайт kp.ru, актеру предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. За такое правонарушение артиста могут отправить в колонию на 12 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783860" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

В ходе слушаний прокурор заявил, что, находясь на свободе, Ефремов может скрыться от следствия, а также оказать давление на свидетелей.

Напомним, ДТП с участием Ефремова произошло вечером в понедельник, 8 июня, когда актер сел за руль в пьяном состоянии, и, не справившись с управлением, на большой скорости въехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном, водитель которого позже умер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784090" frameborder="0"></iframe> Ефремов расплакался в зале суда.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Мардан: Жалко, что Михаила Ефремова еще 25 лет назад не переехал пьяный бульдозерист 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU