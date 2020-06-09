Михаил Ефремов расплакался в зале суда
Актер Михаил Ефремов расплакался во время заседания по делу о смертельной аварии с его участием. Артист назвал произошедшие ДТП чудовищным и согласился с требованием следствия о домашним аресте.
- Это все, конечно, чудовищно произошло, - заявил обвиняемый в ходе судебного слушания.
Как писал сайт kp.ru, актеру предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. За такое правонарушение артиста могут отправить в колонию на 12 лет.
Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.
В ходе слушаний прокурор заявил, что, находясь на свободе, Ефремов может скрыться от следствия, а также оказать давление на свидетелей.
Напомним, ДТП с участием Ефремова произошло вечером в понедельник, 8 июня, когда актер сел за руль в пьяном состоянии, и, не справившись с управлением, на большой скорости въехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном, водитель которого позже умер.
Ефремов расплакался в зале суда.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Сергей Мардан: Жалко, что Михаила Ефремова еще 25 лет назад не переехал пьяный бульдозерист
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»