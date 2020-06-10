2020-06-10T05:23:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученый объяснил, могут ли антитела защитить от заражения COVID-19

Специалист раскрыл роль антител в организме
Анна ДОБРЮХАЮлия КЕКОВА
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Ученый объяснил, могут ли антитела защитить от заражения COVID-19Ученый объяснил, могут ли антитела защитить от заражения COVID-19Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев объяснил, могут ли антитела защитить от заражения коронавирусом.

По мнению эксперта, на сегодняшний день ведутся различные исследования, однако пока точных данных о повторном заражении covid-19 при наличии антител, пока нет.

- Пока можно лишь делать предположения, опираясь на истории иммунной защиты у переболевших наиболее близким родственником нынешнего коронавируса - SARS-CoV-1. У людей, перенесших эту инфекцию иммунитет сохранялся в среднем в течение около 2 лет. Так что есть гипотеза, что и после нынешнего коронавируса может быть такая иммунная защита, - объяснил ученый в интервью kp.ru.

Ранее сайт kp.ru писал о том, какой тест нужно сдавать перед посещением пожилых родственников, чтобы понять если ли у вас covid-19. Для общей безопасности сдайте ПЦР-тест. Врачи возьмут мазок из ротоглотки и носоглотки для обнаружения генетического материала вируса. Если результат теста отрицательный, то, скорее всего, нет риска заразить окружающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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