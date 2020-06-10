2020-06-10T14:45:24+03:00
Общество

Владимир Якушев: В России могут отказаться от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля

Глава Минстроя сообщил, что такое решение принесёт убытки отрасли
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Якушев сообщил, что власти могут отказаться от поднятия тарифов ЖКХВладимир Якушев сообщил, что власти могут отказаться от поднятия тарифов ЖКХФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские власти могут отказаться от идеи повышения тарифов ЖКХ, которое было запланировано на 1 июля. Об этом заявил глава Минстроя Владимир Якушев.

- Сегодня есть инициатива о том, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения, - сообщил Якушев на онлайн-конференции "ЖКХ после пандемии - вызовы и решения".

Глава Миснтроя отметил, что отрасль настигнет значительное недофинансирование, если власти решат оставить тарифы ЖКХ на уровне 2019 года.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в 2020 году плата за коммунальные услуги вырастет на четыре процента с 1 июля, а затем будет индексироваться один раз в год.

До этого правительство утвердило максимальные индексы роста стоимости услуг ЖКХ в 2020 году. Самое большое повышение тарифов за ЖКХ среди регионов России тогда ожидало жителей Северного Кавказа (от 6,5% до 5,4%), а самое незначительное - жителей Ненецкого автономного округа — на 2,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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