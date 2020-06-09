Похороны Джорджа Флойда 9 июня 2020: прямая онлайн-трансляция из США

В США сегодня, 9 июня, пройдут похороны убитого при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Его смерть спровоцировала в Штатах и европейских странах волну протестов против полицейской жестокости и расизма.

Флойда похоронят в пригороде Хьюстона рядом с матерью. Кладбище находится в Пирленде, где Флойд вырос.

Вчера, 8 июня, состоялась третья поминальная служба по Джорджу Флойду. Она продлилась шесть часов.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что во время прощания с Флойдом в Миннеаполисе, где его убили, президент Северного центрального университета в Миннеаполисе Скотт Хейган объявил о стипендии имени Флойда и призвал руководителей других вузов страны создать свой собственный мемориальный стипендиальный фонд.

Напомним, 25 мая полицейский Дерек Шовин во время задержания 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда прижал его к земле и более восьми минут давил коленом на горло задержанному. Флойд скончался в больнице, а снятое очевидцами видео вызвало протесты. Они начались с Миннеаполиса, где произошло убийство, но быстро охватили большую часть Штатов, а затем на протесты вышли в Великобритании и Франции.

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