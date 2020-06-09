2020-06-09T12:03:38+03:00
В мире

Похороны Джорджа Флойда 9 июня 2020: прямая онлайн-трансляция из США

Похороны убитого полицейским афроамериканца Джорджа Флойда пройдут 9 июня 2020 года в Хьюстоне [видеотрансляция]
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Джорджа Флойда похоронят в пригороде Хьюстона рядом с матерьюДжорджа Флойда похоронят в пригороде Хьюстона рядом с матерьюФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В США сегодня, 9 июня, пройдут похороны убитого при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Его смерть спровоцировала в Штатах и европейских странах волну протестов против полицейской жестокости и расизма.

Флойда похоронят в пригороде Хьюстона рядом с матерью. Кладбище находится в Пирленде, где Флойд вырос.

Вчера, 8 июня, состоялась третья поминальная служба по Джорджу Флойду. Она продлилась шесть часов.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что во время прощания с Флойдом в Миннеаполисе, где его убили, президент Северного центрального университета в Миннеаполисе Скотт Хейган объявил о стипендии имени Флойда и призвал руководителей других вузов страны создать свой собственный мемориальный стипендиальный фонд.

Напомним, 25 мая полицейский Дерек Шовин во время задержания 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда прижал его к земле и более восьми минут давил коленом на горло задержанному. Флойд скончался в больнице, а снятое очевидцами видео вызвало протесты. Они начались с Миннеаполиса, где произошло убийство, но быстро охватили большую часть Штатов, а затем на протесты вышли в Великобритании и Франции.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Правда о Джордже Флойде: наркоман, грабитель, уголовник, а теперь — знамя протеста

Штрихи биографии покойного, о которых не любят говорить системные СМИ (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Массовые беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Кто погиб в ДТП с Михаилом Ефремовым: житель Рязани вкалывал в Москве курьером, чтобы прокормить семью
"Для него это будет тяжелейшая кара": Адвокат рассказал, что грозит Ефремову за пьяное смертельное ДТП
Сергей Кравцов рассказал, как будут проходить ЕГЭ в условиях пандемии
Михаил Ефремов признал вину в ДТП
В АТОР рассказали, какие правила будут действовать на пляжах
171 человек умер от коронавируса в России за минувшие сутки
Опрос: почти четверть россиян собираются в отпуск на отечественные курорты
МВД переквалифицировало дело по ДТП с Ефремовым на более тяжкое
Исследование: эпидемия коронавируса в Ухане могла начаться в августе 2019
В Совфеде предложили возобновить выпуск пассажирских Ту-334
В МЧС регионам предложили расширить территории пляжей
Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы после смерти пострадавшего в аварии водителя
Пушков ответил на заявление американского историка о расизме в России
В Нидерландах раскрыли результаты анализа тел экипажа МН17
Последние новости на утро 9 июня 2020: на актера Ефремова после "пьяного ДТП" завели дело
Врач рассказала о скрытой угрозе мороженого
Отдых в России может подорожать почти на треть
Коронавирус в Московской области, последние новости на 9 июня 2020: В Подмосковье могут закрыть парикмахерские и бани
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 9 июня 2020 года увеличилось до 2 970 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 9 июня 2020: пропускной режим отменяется
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 9 июня 2020 года увеличилось до 104 347 человек
Синоптики предупредили россиян о 40-градусной жаре
Глава ВОЗ заявил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом
Раскрыт секрет похудевшей на 45 килограммов Адель
Повар раскрыл секрет рецепта вкуснейшего сэндвича с сыром
Путин поручил увеличить пособие по безработице в России