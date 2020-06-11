2020-06-11T08:04:16+03:00
В мире

Американский бронеавтомобиль заглох, пытаясь заблокировать российский патруль в Сирии

Конфуз военных США сняли на видео
Ася КУЗНЕЦОВА
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Американцы в Сирии попытались преградить путь российскому патрулюАмериканцы в Сирии попытались преградить путь российскому патрулюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Попытку американских военных преградить путь российскому патрулю в Сирии попал на видео. Его опубликовал в своём Twitter военный корреспондент.

На видео американская бронемашина M1235 MRAP следует за российскими военными, и уже съезжает на обочину, чтобы объехать российскую колонну и заблокировать. В это время из-под капота машина начинает идти пар, она начинает буксовать и глохнет.

Инцидент случился в сирийской деревне Абра, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

Российский патруль продолжил следовать по своему маршруту.

Американские военные попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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