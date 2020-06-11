Американский бронеавтомобиль заглох, пытаясь заблокировать российский патруль в Сирии

11 Июнь 2020 2020-06-11T08:04:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Попытку американских военных преградить путь российскому патрулю в Сирии попал на видео. Его опубликовал в своём Twitter военный корреспондент.

На видео американская бронемашина M1235 MRAP следует за российскими военными, и уже съезжает на обочину, чтобы объехать российскую колонну и заблокировать. В это время из-под капота машина начинает идти пар, она начинает буксовать и глохнет.

Инцидент случился в сирийской деревне Абра, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

Российский патруль продолжил следовать по своему маршруту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784335" frameborder="0"></iframe> Американские военные попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU