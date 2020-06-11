Американский бронеавтомобиль заглох, пытаясь заблокировать российский патруль в Сирии
Попытку американских военных преградить путь российскому патрулю в Сирии попал на видео. Его опубликовал в своём Twitter военный корреспондент.
На видео американская бронемашина M1235 MRAP следует за российскими военными, и уже съезжает на обочину, чтобы объехать российскую колонну и заблокировать. В это время из-под капота машина начинает идти пар, она начинает буксовать и глохнет.
Инцидент случился в сирийской деревне Абра, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.
Российский патруль продолжил следовать по своему маршруту.
Американские военные попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии.
ИСТОЧНИК KP.RU