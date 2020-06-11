2020-06-11T10:58:24+03:00
Политика

Американский патруль оконфузился перед русскими в Сирии

В Сети появилось видео курьезного происшествия на дороге [видео]
Александр КОЦ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Негласное противостояние российских и американских военных патрулей в Сирии порой оборачивается курьезами.Негласное противостояние российских и американских военных патрулей в Сирии порой оборачивается курьезами.
Изменить размер текста:

Негласное противостояние российских и американских патрулей на сирийских дорогах вышло на качественно новый уровень. До недавнего времени бесконтактные мужские «разборки» заканчивались исключительно утыканием в чей-нибудь блокпост на трассе, недолгие переговоры и разворот на 180 градусов. Так было и с нашей военной полицией, которую американцы по своему разумению не пускали в свою зону ответственности (нарезанную, естественно, самолично). И военным США точно также приходилось разворачиваться восвояси, когда их путь преграждали наши «Тигры».

Американский патруль оконфузился перед российским в Сирии.

Однако в последнюю неделю в этом «соревновании» вперед вырвались российские «короли дорог», взяв на вооружение новую тактику. На одном из видео, наши боевые машины перед преградившими дорогу американскими броневиками разъехались вправо-влево по обочинам. Оппоненты отреагировать не успели, и россияне благополучно проскочили мимо «противника».

«Закусившись», воины США через пару дней на севере Сирии решили повторить тот же трюк и объехать россиян. Американский броневик MaxxPro нагло теснил нашу машину и решил объехать ее по обочине, резко рванув вправо. Однако колеса увязли в песке, резко сгорело сцепление, и внезапно «умер» двигатель, сообщив об этом выхлопом густого дыма из-под капота. Конфуз был встречен одобрительными криками российских военных, спокойно продолживших свой путь. 2:0 в пользу России.

Американские военные попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия намерена расширить свои базы в Сирии

Зачем это надо Москве и что за таким шагом последует (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Минздраве рассказали, сколько уйдёт на лечение Ефремова от алкоголизма
Российские банки предложили блокировать сомнительные операции без согласия клиента
Врач-реабилитолог рассказал, как восстановиться после коронавируса
Трамп заявил о "захвате" Сиэтла "внутренними террористами"
Число заражений коронавирусом в России перешло за отметку в полмиллиона
Краснодарский край перенесет на летне-осенний период путевки кубанских детей в здравницы
В Москве число выздоровевших от коронавируса пациентов превысило 115 тысяч
Российские школьники 9-х и 11-х классов получат аттестат без экзаменов
Первый российский препарат от коронавируса "Авифавир" передали в 7 регионов
В Китае объяснили, когда возобновится сообщение с Россией
Порошенко ворвался к генпрокурору и забыл украинский язык
В российском сегменте МКС ищут источник токсичного вещества
Вирусолог объяснил, почему вторая волна коронавируса может не наступить
Американский бронеавтомобиль заглох, пытаясь заблокировать российский патруль в Сирии
Последние новости на утро 11 июня 2020: Работа 1 июля будет оплачиваться в повышенном размере
Министры стран G7 готовят совместное заявление по Гонконгу
Отсутствие вакцины от коронавируса не повлияет на сроки проведения Олимпиады в Токио
Коронавирус в Московской области, последние новости на 11 июня 2020: временные "ковидные" центры пока не демонтируют