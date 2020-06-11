2020-06-11T17:43:41+03:00
Общество

Дочь Ефремова объяснила его появление в Telegram

В СМИ появилась информация, что находящийся под домашним арестом артист зарегистрировался в мессенджере
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Роман Канащук, ТАССФото: Роман Канащук, ТАСС
Изменить размер текста:

Анна Мария Ефремова прокомментировала появление отца в Telegram.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы. Его внедорожник вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с машиной курьерской службы. Актер в аварии не пострадал, а водителя другой машины спасателям пришлось доставать из салона. На следующий день 57-летний Сергей Захаров скончался в больнице. Ефремова суд поместил под домашний арест.

Днем 11 июня в СМИ появилась информация, что актер зарегистрировался в Telegram, хотя ему запрещено пользоваться связью:

- У моего отца в данный момент нет мобильного телефона. А ещё он не пользуется социальными сетями, кроме вотсаппа. То, что он появился в Телеграме, говорит о том, что сейчас его телефон в руках его менеджера/жены,- написала в твиттер Анна Мария.

В прокуратуре подтвердили, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Михаила Ефремова отправили под домашний арест на 2 месяца.Таганский суд вынес решение по делу о смертельной аварии с участием актера

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд в Латвии признал незаконным запрет на преподавание на русском языке в частных вузах
Евро впервые с 20 мая стоит дороже 79 рублей
Дочь Ефремова объяснила его появление в Telegram
Смертность от коронавируса не превысит 1% нигде в мире, считает академик
Шойгу сообщил Путину, что к Параду Победы все готово
В Минобрнауки сняли запрет на проведение массовых мероприятий
Доктор Мясников ответил на заявления ВОЗ о низкой смертности от коронавируcа в России
Турция планирует возобновить авиасообщение с Россией 15 июля
Адвокат рассказал, как Ефремов может избежать наказания за употребление наркотиков
Чужие зарядки от телефона могут открыть дорогу хакерам к гаджету
Цена нефти Brent опустилась ниже 40 долларов
Лидер "Океан Эльзы" сложил мандат депутата Рады, потому что "выполнил миссию"
Матвиенко предложила сделать День России "масштабнее и народнее"
В Минпросвещения рассказали, будут ли тестировать на коронавирус сдающих ЕГЭ
В Москве объявили оранжевый уровень опасности погоды
В Японии будут продавать разорванные тиграми джинсы и нарисованные обезьянами картины
Страны Шенгена 1 июля откроют границы для некоторых стран
Далай-лама XIV выпустил сингл к своему первому альбому
Фанат фильма "Назад в будущее" воссоздал сцену из фильма, пролетев на ховерборде рядом с "ДеЛореан"
Спрятавшийся на стеллаже кот поставил в тупик пользователей сети
В Словакии неизвестный напал на начальную школу, есть жертвы
В США конгрессмены требуют убрать статуи конфедератов-рабовладельцев
В Кремле назвали незаконными возможные новые санкции США
Врач рассказала, как правильно мыть покупные овощи и фрукты