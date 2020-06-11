Дочь Ефремова объяснила его появление в Telegram
Анна Мария Ефремова прокомментировала появление отца в Telegram.
Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы. Его внедорожник вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с машиной курьерской службы. Актер в аварии не пострадал, а водителя другой машины спасателям пришлось доставать из салона. На следующий день 57-летний Сергей Захаров скончался в больнице. Ефремова суд поместил под домашний арест.
Днем 11 июня в СМИ появилась информация, что актер зарегистрировался в Telegram, хотя ему запрещено пользоваться связью:
- У моего отца в данный момент нет мобильного телефона. А ещё он не пользуется социальными сетями, кроме вотсаппа. То, что он появился в Телеграме, говорит о том, что сейчас его телефон в руках его менеджера/жены,- написала в твиттер Анна Мария.
В прокуратуре подтвердили, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Михаила Ефремова отправили под домашний арест на 2 месяца.Таганский суд вынес решение по делу о смертельной аварии с участием актера
ИСТОЧНИК KP.RU
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