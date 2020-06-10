Адвокат рассказал, чем Михаилу Ефремову грозит еще одно уголовное дело - по продаже наркотиков
У актера Михаила Ефремова - новые проблемы. Напомним, вечером 8 июня звезда «Дня выборов» выехал в центре Москвы на встречку и врезался автомобиль курьера - 57-летний мужчина погиб. Ефремов был пьян. За «нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть по неосторожности» ему теперь светит до 12 лет лишения свободы. Вчера стало известно, что помимо алкоголя экспертиза обнаружила в организме знаменитости и следы нескольких видов наркотиков. Сегодня это официально подтвердили в полиции. Более того, следователь возбудил еще одно уголовное дело, по статье «сбыт наркотических средств». То есть, следствие ищет человека, который продал актеру «дурь».
Чем это может аукнуться Ефремову с точки зрения закона? Об этом мы поговорили с известным адвокатом Леонидом Ольшанским.
- Непонятно, почему полицейские ищут дилера, но не возбуждают уголовное дело против самого Михаила Ефремова, который - как гласят результаты экспертизы - употреблял наркотики?
- У следователя по закону есть от 3 до 10 дней с момент обнаружения преступного деяния на возбуждение уголовного дела, - говорит Ольшанский. - Скажем, сегодня ему поступает информация, что в крови обвиняемого запрещенные препараты. Он спрашивает: где вы это взяли? Ефремов, наверное, не отвечает. То есть, пока непонятно. Вот следователь и возбуждает дело по статье «сбыт наркотиков». Не удивлюсь, если на самого актера заведут новое дело - статья 228, «незаконное приобретение и хранение наркотиков». Если он употребил наркотики, значит он их приобрел? А если приобрел, значит, какое-то время хранил?
Вчера стало известно, что помимо алкоголя экспертиза обнаружила в организме знаменитости и следы нескольких видов наркотиковФото: Михаил ФРОЛОВ
- Как это может повлиять на наказание для самого Михаила Ефремова?
- Наказание за приобретение и хранение - до 3 лет лишения свободы. Но главное в другом. По обвинению, которое есть сейчас, в законе прописан срок от 5 до 12 лет. Но по факту по данном статье чаще всего осуждают на колонию-поселение. Это не зона. Там человек может свободно передвигаться по определенной территории. Почти как на воле, но только нельзя выходить за периметр. А вот если появится еще дело и о наркотиках, это уже точно будет реальный срок и колония общего режима. С вышками, бараками, собаками и вертухаями. Вообще сейчас создается впечатление, что это дело будут расследовать без всяких поблажек на известность обвиняемого.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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