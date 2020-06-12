Погода наладится: Михаил Леус рассказал о возвращении тепла в Москву на выходных

12 Июнь 2020 2020-06-12T01:55:19+03:00

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Рекордные дожди и порывы ветра, сменяющиеся жаркой и душной погодой, уже стали привычным делом для жителей столичного региона в последнее время. Прошлый месяц стал самых дождливым за историю метеонаблюдений и принес с собой немало ущерба. В пятницу жителей страны ждет большой праздник - День России, и все рассчитывают на приятную погоду. О прогнозе погоды в столице на грядущие выходные рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды ФОБОС.

- Сегодня в столице впервые с начала этого теплого сезона температура воздуха преодолела отметку в 30 градусов тепла. В пятницу, в праздничный день, на погоду в столице окажет влияние атмосферный северный фронт. Он принесет с собой ливни и грозы, сопровождаемые шквалистыми усилениями ветра и ослабит жару. Погода будет облачная с прояснениями, местами пройдут кратковременные ливневые дожди, грозы, возможен град, а максимальная температура воздуха уже заметно ниже – плюс 24 градуса, - рассказал эксперт.

Михаил Леус сообщил также и прогноз погоды на субботу, 13 июня. В этот день с отходом этого фронтального раздела на юг и восток, дожди будут ослабевать, и почти прекратятся, но вслед за фронтом к столице придут холодные воздушные массы. Добавит погоде дискомфорта и сильный северный ветер. Местами будут идут дожди, температура опуститься до 19-20 градусов тепла.

- А вот в воскресенье погода наладится. Благодаря влиянию скандинавского антициклона в Москве и окрестностях будет сухо и солнечно, но поступающие к берегам Москвы-реки холодные воздушные массы продолжат снижать показания термометров и температура будет уже на несколько градусов ниже средних многолетних значений. Днем ожидается переменная облачность, без осадков, температура плюс 19-21 градус. И по-прежнему порывистый северо-восточный ветер, - сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС.

В первый день новой недели влияние антициклона сохранится, погода будет сухая и солнечная, а пришедший в Москву холодный воздух начнет постепенно прогреваться. Днем уже плюс 22-24.

Как ранее писал сайт kp.ru, Михаил Леус в эфире Радио «Комсомольская правда» недавно объяснил прогнозы специалистов, которые указали на «аномальную жару» и рассказал, какая погода будет в стране этим летом. По словам эксперта, метеорологи не ожидают слишком теплой погоды в ближайшие месяцы.

ИСТОЧНИК KP.RU