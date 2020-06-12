Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу крови
Ученые из Соединенных Штатов определили, что обладатели первой группы крови меньше других подвержены заражению коронавирусной инфекцией. Результаты своего научного исследования специалисты опубликовали на сайте сервиса по расшифровке генома 23andMe.
В исследовании принимали участие более 750 тысяч пациентов: у десяти тысяч медики до этого диагностировали заражения коронавирусом. Ученые учли пол, возраст и вес испытуемых и выяснили, что заболеваемости у людей с первой группой крови в среднем на 9-18% ниже, чем у всех остальных.
Чаще всего инфекцию находили у обладателей третей и четвертой групп крови: более 1,5% таких пациентов прошли тест на коронавирус с положительным результатом. Люди со второй группой крови сдали положительные тесты в 1,4% случаев, а среди первой группы крови количество инфицированных составило 1,3%.
Более выражено такое соотношение оказалось у медицинских работников, которые лечат зараженных, а также у представителей иных профессий, которым по долгу службы часто приходилось контактировать с инфицированными людьми. В данном случае, у испытуемых с четвертой группой крови коронавирус диагностировали в 4,1% случаев, с третей группой крови – в 4%, со второй группой крови – в 3,9%, а с первой группой в 3,2%.
Надо отметить, что теории о том, что коронавирус действует избирательно, появились у медиков и ученых достаточно давно. В частности, как писал сайт kp.ru, другие исследователи также сообщали, что пациенты с первой группой менее подвержены заражению инфекцией.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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