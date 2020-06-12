2020-06-12T05:43:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу крови

В исследовании медиков приняли участие более 750 тысяч пациентов
Ксения АНУФРИЕВА
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Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу кровиУченые назвали самую защищенную от коронавируса группу кровиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые из Соединенных Штатов определили, что обладатели первой группы крови меньше других подвержены заражению коронавирусной инфекцией. Результаты своего научного исследования специалисты опубликовали на сайте сервиса по расшифровке генома 23andMe.

В исследовании принимали участие более 750 тысяч пациентов: у десяти тысяч медики до этого диагностировали заражения коронавирусом. Ученые учли пол, возраст и вес испытуемых и выяснили, что заболеваемости у людей с первой группой крови в среднем на 9-18% ниже, чем у всех остальных.

Чаще всего инфекцию находили у обладателей третей и четвертой групп крови: более 1,5% таких пациентов прошли тест на коронавирус с положительным результатом. Люди со второй группой крови сдали положительные тесты в 1,4% случаев, а среди первой группы крови количество инфицированных составило 1,3%.

Более выражено такое соотношение оказалось у медицинских работников, которые лечат зараженных, а также у представителей иных профессий, которым по долгу службы часто приходилось контактировать с инфицированными людьми. В данном случае, у испытуемых с четвертой группой крови коронавирус диагностировали в 4,1% случаев, с третей группой крови – в 4%, со второй группой крови – в 3,9%, а с первой группой в 3,2%.

Надо отметить, что теории о том, что коронавирус действует избирательно, появились у медиков и ученых достаточно давно. В частности, как писал сайт kp.ru, другие исследователи также сообщали, что пациенты с первой группой менее подвержены заражению инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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