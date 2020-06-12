Байден пригрозил Трампу военным переворотом

12 Июнь 2020 2020-06-12T08:57:44+03:00

Байден рассчитывает на военных, чтобы выпроводить Трампа из Белого дома Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В случае отказа покинуть Белый дом после поражения на выборах, президента выведут военные, заявил бывший вице-президент

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Президента Дональда Трампа ждёт военный переворот, если он откажется покинуть Белый дом в случае поражения на выборах, заявил бывший вице-президент США и кандидат на пост главы государства Джо Байден, сообщает CNN.

- Я абсолютно уверен, они очень быстро выпроводят его из Белого дома, - заявил Байден.

Кандидат от демократической партии подчеркнул, что военные точно помогут установить мирную и упорядоченную власть.

Байден сообщил также о своей обеспокоенности за то, что Трамп попытается "украсть выборы".

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Байден обошёл по популярности нынешнего президента Дональда Трампа на 10 процентных пунктов за полгода до выборов.

Также на сайте сообщали, что бывший американский вице-президент набрал достаточное количество голосов делегатов национального съезда Демократической партии и теперь может быть выдвинут кандидатом в президенты США.

ИСТОЧНИК KP.RU