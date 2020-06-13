Адвокат Ольшанский считает, что защита будет настаивать на невменяемости Ефремова

13 Июнь 2020 2020-06-13T00:17:44+03:00

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Вечером 8 июня случилась страшная авария в самом центре российской столицы: известный актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на скорости на встречную полосу и протаранил грузовик, водитель которого скончался на следующий день в больницу. Артиста уже задержали, уголовное дело в отношении него расследуют правоохранительные органы, но пока что Ефремова посадили под домашний арест.

В эфире радио «Комсомольская правда» адвокат Леонид Ольшанский рассказал, почему после того, как актер устроил смертельное пьяное ДТП, его просто оставили сидеть дома, а не отправили в СИЗО.

- Общая концепция в стране - в СИЗО отправлять матерых убийц, грабителей, насильников, террористов. А те, кто совершил, например, экономические преступления, чаще всего просто ходят под подпиской о невыезде или под домашним арестом. В случае с Ефремовым это деяние, совершенное по неосторожности. Он не имел права садиться пьяным за руль, проявил преступную небрежность, халатность, но умысла убить не имел. В таких случаях, если человек не убежал с места происшествия, то его оставляют под домашним арестом,- объяснил специалист, подчеркнув, что если к делу прибавится статья о скупке наркотиков, то может уже и не получиться домашнего ареста.

Леонид Ольшанский отметил, что при отсутствии других статей, преступник в такой ситуации дают много лет колонии-поселения. Именно за такой приговор, по мнению юриста, будут «вести борьбу» адвокаты Ефремова.

- Колония-поселение – это можно у бабушки какой-нибудь снять комнату или даже домик, в том поселке, где вот эта колония-поселение находится, одежда любая, деньги, жена-любовница может приезжать. Только не можешь выехать за границы этого поселка. А колония просто – это вышки, автоматчики, забор, драная телогрейка, баланда и очень тяжелые физиологические условия. Разница очень большая. Я думаю, борьба будет вестись за колонию-поселение и еще – раз он такой наркоман и алкоголик, значит, я бы, как адвокат, двигал бы какую линию? Да он был не в себе, псих он. Давайте-ка его в Кащенко, в Ганнушкина, в Сербского затолкнем на экспертизу, - сообщил специалист.

Леонид Ольшанский также подчеркнул, что дело актера, вероятнее всего, затянется очень надолго: широкий общественный резонанс по данной теме продержится е более двух месяцев.

- И время будет идти, а внимание прессы будет падать, потому что все мы журналисты и понимаем – вечно об одном и том же говорить нельзя, поэтому, я думаю, что мы имеем долгоиграющую пластинку, - добавил эксперт.

Как ранее писал сайт kp.ru, недавно обвиняемый более пяти часов провел на допросе у следователей в рамках второго уголовного дела о сбыте наркотиков. Экспертиза показала, что аварию Ефремов совершил под воздействием спиртного и запрещенных веществ. В настоящее время следователи выясняют, откуда Ефремов взял наркотики.

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ИСТОЧНИК KP.RU