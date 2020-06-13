2020-06-13T00:17:44+03:00
Общество

Адвокат Ольшанский считает, что защита будет настаивать на невменяемости Ефремова

Правозащитник заявил, что дело актера будут рассматривать еще очень долго
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Адвокат Ольшанский считает, что защита будет настаивать на невменяемости Ефремова. Фото: Пресс служба Таганского судаАдвокат Ольшанский считает, что защита будет настаивать на невменяемости Ефремова. Фото: Пресс служба Таганского суда
Изменить размер текста:

Вечером 8 июня случилась страшная авария в самом центре российской столицы: известный актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на скорости на встречную полосу и протаранил грузовик, водитель которого скончался на следующий день в больницу. Артиста уже задержали, уголовное дело в отношении него расследуют правоохранительные органы, но пока что Ефремова посадили под домашний арест.

В эфире радио «Комсомольская правда» адвокат Леонид Ольшанский рассказал, почему после того, как актер устроил смертельное пьяное ДТП, его просто оставили сидеть дома, а не отправили в СИЗО.

- Общая концепция в стране - в СИЗО отправлять матерых убийц, грабителей, насильников, террористов. А те, кто совершил, например, экономические преступления, чаще всего просто ходят под подпиской о невыезде или под домашним арестом. В случае с Ефремовым это деяние, совершенное по неосторожности. Он не имел права садиться пьяным за руль, проявил преступную небрежность, халатность, но умысла убить не имел. В таких случаях, если человек не убежал с места происшествия, то его оставляют под домашним арестом,- объяснил специалист, подчеркнув, что если к делу прибавится статья о скупке наркотиков, то может уже и не получиться домашнего ареста.

Леонид Ольшанский отметил, что при отсутствии других статей, преступник в такой ситуации дают много лет колонии-поселения. Именно за такой приговор, по мнению юриста, будут «вести борьбу» адвокаты Ефремова.

- Колония-поселение – это можно у бабушки какой-нибудь снять комнату или даже домик, в том поселке, где вот эта колония-поселение находится, одежда любая, деньги, жена-любовница может приезжать. Только не можешь выехать за границы этого поселка. А колония просто – это вышки, автоматчики, забор, драная телогрейка, баланда и очень тяжелые физиологические условия. Разница очень большая. Я думаю, борьба будет вестись за колонию-поселение и еще – раз он такой наркоман и алкоголик, значит, я бы, как адвокат, двигал бы какую линию? Да он был не в себе, псих он. Давайте-ка его в Кащенко, в Ганнушкина, в Сербского затолкнем на экспертизу, - сообщил специалист.

Леонид Ольшанский также подчеркнул, что дело актера, вероятнее всего, затянется очень надолго: широкий общественный резонанс по данной теме продержится е более двух месяцев.

- И время будет идти, а внимание прессы будет падать, потому что все мы журналисты и понимаем – вечно об одном и том же говорить нельзя, поэтому, я думаю, что мы имеем долгоиграющую пластинку, - добавил эксперт.

Как ранее писал сайт kp.ru, недавно обвиняемый более пяти часов провел на допросе у следователей в рамках второго уголовного дела о сбыте наркотиков. Экспертиза показала, что аварию Ефремов совершил под воздействием спиртного и запрещенных веществ. В настоящее время следователи выясняют, откуда Ефремов взял наркотики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«50 млн рублей сразу. И еще 50 млн перед судом»: Адвокат рассказал, какая сумма поможет Михаилу Ефремову избежать тюрьмы

Сейчас известному артисту светит до 12 лет колонии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Адвокат Ольшанский считает, что защита будет настаивать на невменяемости Ефремова
В США испытания вакцины от коронавируса дали положительный результат
"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии, сыграв вничью 0:0 с "Миланом"
Стало известно о новом брачном контракте Мелании Трамп после выборов
Самую высокую башню в мире окрасили в российский триколор в честь Дня России
"Лейпциг" победил в гостях "Хоффенхайм" 2:0, сохранив третье место в Бундеслиге
Киноакадемия США заморозит количество номинантов на "Оскар"
В Москве от коронавируса умерли 44 человека за сутки
На рынке Пекина обнаружили рассадник коронавируса на доске для разделки лосося
Криштиану Роналду не забил пенальти "Милану" в полуфинале Кубка Италии. Такого не было больше года
Специалисты назвали неожиданный симптом коронавируса
Короновирус вызывает у детей опасный синдром
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 7,4 млн
Трамп не собирается удерживать власть в случае проигрыша на выборах
Владимир Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены
На атомной подлодке во Франции возник пожар
В Японии выпустят приложение для остановки распространения коронавируса
Федор Смолов попал в заявку "Сельты" на матч против "Вильярреала"
Минздрав: Коронавирус еще не побежден
Глава Минздрава рассказал о влиянии погоды на активность коронавируса
Самый агрессивный рак мозга распространяется среди людей с высоким интеллектом
Чехия закрыла дело о «дипломате с ядом» из России
Какие маски лучше носить в жару, рассказала врач-терапевт
Природа обновляется: почему озеро в Индии стало розовым
Небольшие магазины могут столкнуться с трудностями из-за новых санитарных норм
Опрос для россиян: что нужно сделать РФ для освобождения российских социологов в Ливии
Анатолий Альтштейн: пандемия ослабла, задача простая - не заразиться