Британские медики нашли препятствующий восстановлению легких белок

13 Июнь 2020 2020-06-13T06:14:27+03:00

Открытие ученых может помочь в поиске эффективного лечения от коронавируса

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Специалисты из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне выяснили, что белок, которые помогает иммунитету человека бороться с вирусами, на самом деле мешает восстановлению легких. Результаты своего анализа ученые опубликовали на официальной портале научного института.

Речь идет об интерферонах I и III типа, которые сейчас активно тестируют в качестве потенциального компонента для лекарства от коронавируса. Британские медики провели испытания на грызунах и заметили, что данный белок препятствует регенерации эпителий в легких.

- Это означает, что для любого противовирусного лечения, использующего этот белок, необходимо соблюдать очень осторожный баланс. Врачам и ученым следует учитывать сроки и продолжительность лечения, - сообщил глава лаборатории Андреас Вак.

По мнению экспертов, это открытие может помочь в поиске эффективного лечения от коронавирусной инфекции.

Ранее сайт Kp.ru писал, что ученые предупредили о значительном негативном влиянии коронавируса на нервную систему человека. Болезнь может поражать не только легкие, но и мозг пациента, вызывая у него головные боли и головокружение, проблемы с концентрацией внимания, снижение бдительности и расстройства обоняние и вкуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU