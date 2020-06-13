В России число тестирования на коронавиурс выросло в 139 раз с 17 марта
Число исследований на коронавирус в России увеличилось в 139 раз, начиная с 17 марта.
С того месяца в стране началось распространение инфекции, ввели режим нерабочих дней и самоизоляцию, закрылись временно предприятия. На обязательное тестирование отправляли прибывающих из других стран, контактировавших с зараженными, медиков.
- Начиная с 17 марта количество исследований, ПЦР-исследований, увеличилось в 139 раз. С даты, которая считается пиком распространения заболевания в России, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза,- сообщила в ходе брифинга Татьяна Голикова.
Большим числом проведенных тестов представитель оперштаба по борьбе с распространением вируса Александр Мясников объяснил низкую смертность от коронавируса. Чем больше зараженных вычислят, тем выше шансы на их выздоровление, а значит, летальность снижается в конечном счете.
ИСТОЧНИК KP.RU