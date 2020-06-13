2020-06-13T14:06:28+03:00
Общество

В России число тестирования на коронавиурс выросло в 139 раз с 17 марта

Страна - в числе лидеров по тестированию населения
Юлия САЛЬНИКОВА
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Тестирование проводят людям с симптомами, тем, кто вернулся из других стран и контактировавшим с зараженнымиТестирование проводят людям с симптомами, тем, кто вернулся из других стран и контактировавшим с зараженнымиФото: Мария ЛЕНЦ
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Число исследований на коронавирус в России увеличилось в 139 раз, начиная с 17 марта.

С того месяца в стране началось распространение инфекции, ввели режим нерабочих дней и самоизоляцию, закрылись временно предприятия. На обязательное тестирование отправляли прибывающих из других стран, контактировавших с зараженными, медиков.

- Начиная с 17 марта количество исследований, ПЦР-исследований, увеличилось в 139 раз. С даты, которая считается пиком распространения заболевания в России, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза,- сообщила в ходе брифинга Татьяна Голикова.

Большим числом проведенных тестов представитель оперштаба по борьбе с распространением вируса Александр Мясников объяснил низкую смертность от коронавируса. Чем больше зараженных вычислят, тем выше шансы на их выздоровление, а значит, летальность снижается в конечном счете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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