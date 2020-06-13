В Пекине проведут поголовное тестирование на коронавирус на рынке "Синьфади"
Власти Пекина распорядились провести тест на наличие новой коронавирусной инфекции всем, кто работает на одном из крупнейших оптовых рынков китайской столицы «Синьфади», где ранее обнаружили рассадник COVID-19. Это также касается и тех, кто проживает рядом или посещал его с 30 мая. Об этом говорится в заявлении правительства города.
Напомним, ранее управляющий рынком сообщил, что источник коронавирусной инфекции был найден на доске, используемой для разделки импортированного лосося, который был доставлен с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, где был выявлен очаг распространения коронавируса.
В минувший четверг, 11 июня, впервые за 56 дней в Пекине был выявлен новый локальный случай заражения коронавирусом. На следующий день он был обнаружен у двух работников в Китайском центре исследования мясной продукции.
В субботу, 13 июня, власти Пекина сообщили, что по итогам массового тестирования за минувшие сутки удалось выявить 46 бессимптомных носителей COVID-19, связанных с импортным рынком. После чего в районе Фэнтай ввели режим военного времени, чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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