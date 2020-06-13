В Пекине проведут поголовное тестирование на коронавирус на рынке "Синьфади"

13 Июнь 2020 2020-06-13T20:46:23+03:00

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Власти Пекина распорядились провести тест на наличие новой коронавирусной инфекции всем, кто работает на одном из крупнейших оптовых рынков китайской столицы «Синьфади», где ранее обнаружили рассадник COVID-19. Это также касается и тех, кто проживает рядом или посещал его с 30 мая. Об этом говорится в заявлении правительства города.

Напомним, ранее управляющий рынком сообщил, что источник коронавирусной инфекции был найден на доске, используемой для разделки импортированного лосося, который был доставлен с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, где был выявлен очаг распространения коронавируса.

В минувший четверг, 11 июня, впервые за 56 дней в Пекине был выявлен новый локальный случай заражения коронавирусом. На следующий день он был обнаружен у двух работников в Китайском центре исследования мясной продукции.

В субботу, 13 июня, власти Пекина сообщили, что по итогам массового тестирования за минувшие сутки удалось выявить 46 бессимптомных носителей COVID-19, связанных с импортным рынком. После чего в районе Фэнтай ввели режим военного времени, чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU