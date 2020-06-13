2020-06-13T20:46:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Пекине проведут поголовное тестирование на коронавирус на рынке "Синьфади"

На рынке, где ранее выявить 46 бессимптомных носителей COVID-19, введен режим военного времени.
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Пекине проведут поголовное тестирование на коронавирус на рынке "Синьфади"В Пекине проведут поголовное тестирование на коронавирус на рынке "Синьфади"Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Власти Пекина распорядились провести тест на наличие новой коронавирусной инфекции всем, кто работает на одном из крупнейших оптовых рынков китайской столицы «Синьфади», где ранее обнаружили рассадник COVID-19. Это также касается и тех, кто проживает рядом или посещал его с 30 мая. Об этом говорится в заявлении правительства города.

Напомним, ранее управляющий рынком сообщил, что источник коронавирусной инфекции был найден на доске, используемой для разделки импортированного лосося, который был доставлен с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, где был выявлен очаг распространения коронавируса.

В минувший четверг, 11 июня, впервые за 56 дней в Пекине был выявлен новый локальный случай заражения коронавирусом. На следующий день он был обнаружен у двух работников в Китайском центре исследования мясной продукции.

В субботу, 13 июня, власти Пекина сообщили, что по итогам массового тестирования за минувшие сутки удалось выявить 46 бессимптомных носителей COVID-19, связанных с импортным рынком. После чего в районе Фэнтай ввели режим военного времени, чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Агентство Moody`s повысило суверенный рейтинг Украины до "B3", прогноз стабильный
В Лондоне продолжаются столкновения между футбольными фанатами, активистами и полицией
Сергей Лавров и Сергей Шойгу посетят Турцию 14 июня
"Сельта" Федора Смолова проиграла "Вильярреалу" 0:1 в чемпионате Испании
В Пекине проведут поголовное тестирование на коронавирус на рынке "Синьфади"
Трамп рассказал о «самой быстрой» гиперзвуковой ракете с точностью поражения до 35,5 см
В Китае взорвался бензовоз: погибло 12 человек
Пригожин под новыми санкциями США
С 1 июля российским пенсионерам дадут новые льготы
«Валят толпы неадекватов»: Девушку российского хоккеиста затравили после инцидента с Ефремовым в баре
Ростуризм рассказал о готовности других стран принимать россиян
В Париже акции против полицейского беспредела превратились в массовые беспорядки
Трамп пообещал, что США закончат «эру бесконечных войн»
«Ему не нужен нарколог»: адвокат Михаила Ефремова отреагировала на сообщения о «ломке» у актера
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель в России
«Любой имеет право на прощение»: Гоша Куценко вступился за Михаила Ефремова
В Китае провели успешное испытание вакцины от коронавируса
Михаилу Ефремову не дают извиниться перед семьей погибшего, заявила адвокат
«Правительство стремилось уничтожить всех»: Анджела Дэвис рассказала о структурном расизме в США