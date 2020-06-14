2020-06-14T18:04:40+03:00
Происшествия

Во время акции протеста в Атланте неизвестные застрелили двух человек

Пострадали по меньшей мере пятеро
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Протесты в городе АтлантаПротесты в городе АтлантаФото: REUTERS
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Во время акции против полицейского произвола в городе Атланта, штат Джорджия, неизвестный открыл стрельбы. Два человека от полученных ранений умерли на месте. Ранены по меньшей мере пять человек, они были госпитализированы в больницы.

Как передает телеканал Fox News, нападение произошло вечером в субботу, 13 июня, когда в городе проходили акции с требованием пресечь чрезмерное применение силы стражами порядка, а также обеспечить соблюдение прав афроамериканцев.

По данным Fox News, неизвестные вели стрельбу из автомобиля, и сейчас их разыскивает полиция.

Напомним, в США не утихают акции протеста после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания сотрудниками полиции. Во многих американских городах демонстрации переросли в беспорядки, и участники акций начали нападать на полицейских. Так в Давенпорте, штат Айова, протестующие открыли огонь по сотрудникам полиции. В результате два человека были убиты, двое ранены, в том числе полицейский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Во время акции протеста в Атланте неизвестные застрелили двух человек
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