2020-06-01T16:02:36+03:00
В мире

Участники беспорядков в США открыли огонь по сотрудникам полиции: два человека убиты

Два человека получили ранения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Участники беспорядков в США открыли огонь по сотрудникам полиции: двое убитыУчастники беспорядков в США открыли огонь по сотрудникам полиции: двое убитыФото: REUTERS
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Участники беспорядков в американском городе Давенпорте, штат Айова, в ночь на понедельник, 1 июня, открыли огонь по сотрудникам полиции. В результате два человека были убиты, двое ранены, в том числе полицейский.

Напомним, поводом для протестов, которые во многих городах США переросли в беспорядки, стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания сотрудниками полиции

Во многих городах страны ввели комендантский час. Фото: REUTERS

Во многих городах страны ввели комендантский час.Фото: REUTERS

Как писал сайт kp.ru, по последним данным, арестовали по меньшей мере 1,7 тыс. человек. Известно об одной жертве беспорядков в американском городе Индианаполисе, где еще трое получили огнестрельные ранения и был ранен один полицейский.

Во многих городах страны ввели комендантский час. Войска Национальной гвардии развернуты в 15 штатах США. В Миннеаполисе и Вашингтоне полиция применила против собравшихся резиновые пули и слезоточивый газ. При этом в американской столице были ранены 50 агентов секретной службы США

ИСТОЧНИК KP.RU

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