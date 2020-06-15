Кинотеатры усомнились в целесообразности старта работы с 17 июля

15 Июнь 2020 2020-06-15T07:51:13+03:00

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С 17 июля в России могут начать работу кинотеатры, на эту дату запланирована крупная премьера – картина Кристофера Нолана «Довод». Но большинство студий сомневаются в целесообразности работы и уже готовы перенести открытие на несколько месяцев или даже на начало следующего года.

Причин сразу несколько: во-первых, строгие санитарные правила, которые могут отпугнуть посетителей. Во-вторых, что выводить в прокат, чтобы привлечь зрителей?

- Дистрибьюторы объявили о том, что большая часть ожидаемых премьер переносится на 2021 год. Если сейчас мы открываемся, то выводим весь персонал, вырастает зарплата, а показывать нечего. Зритель не пойдет на фильм пятилетней давности, - рассказал «Известиям» генеральный директор кинотеатра KinoStar в Ханты-Мансийске Иван Романов.

Некоторые дистрибьюторы пошли навстречу предпринимателям и разрешили пустить в прокат несколько новых лент, а также «докрутить» те, что вышли в марте перед карантином, но этого явно не хватит, чтобы выправить ситуацию.

К тому же, большая часть новинок уже вышла в онлайн-кинотеатрах, мало кому будет интересно смотреть картину на большом экране.

В Ассоциации владельцев кинотеатров уверены, что единственный способ выжить – это стартовать всем вместе: и кинотеатрам, и дистрибьюторам, и кинопроизводству. Важно также обеспечить единый старт кинотеатров по всей стране, иначе некоторые регионы могут остаться без фильмов.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в Москве планируется почти полное снятие всех ограничений. Но пока крупных мероприятий в столице проводить не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU