2020-06-15T11:31:04+03:00
Общество

Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам строгого режима

Он проходил обвиняемым по делу о шпионаже
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пол УиланПол УиланФото: REUTERS
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Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам строгого режима.

Он обвиняется в шпионаже.

Уилан задержан в 2008 году в Москве. Американец приехал в Россию якобы на свадьбу приятеля, который женился на россиянке. Но при себе у гражданина США была флешка с данными, относящимися к секретным. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

- Суд постановил признать виновным Уилана по ст. 276 УК РФ,- передает слова судьи корреспондент ТАСС.

Ранее в МИД заявляли, что американец задержан с поличным, в отличие от Марии Бутиной, Константина Ярошенко и Владимира Бута, которые были "заключены под стражу под надуманными предлогами", доказательства их вины так американская сторона нес могла предоставить.

Госсекретарь США Майк Помпео, когда его спросили,я вляется ли Уилан шпионом, ушел от ответа, поскольку «по многим причинам» не может вдаваться в детали этого дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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