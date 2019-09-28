МИД России напомнил послу США, что Пола Уилана задержали с поличным
А вот доказательств вины Марии Бутиной, Константина Ярошенко и Владимира Бута предоставлено не было
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Глава службы безопасности компании BorgWarner, американец Пол Уилан был задержан по обвинению в шпионаже с поличным. Такое напоминание стало ответом министерства иностранных дел РФ на записанное послом США Джоном Хантсманам видеообращение.
Дело в том, что дипломат заявил, будто Пола Уилана держат под стражей при отсутствии доказательств противоправных действий.
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ИСТОЧНИК KP.RU