МИД России напомнил послу США, что Пола Уилана задержали с поличным

СЕГОДНЯ 21:09 2019-09-28T21:09:04+03:00

А вот доказательств вины Марии Бутиной, Константина Ярошенко и Владимира Бута предоставлено не было

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Глава службы безопасности компании BorgWarner, американец Пол Уилан был задержан по обвинению в шпионаже с поличным. Такое напоминание стало ответом министерства иностранных дел РФ на записанное послом США Джоном Хантсманам видеообращение.

Дело в том, что дипломат заявил, будто Пола Уилана держат под стражей при отсутствии доказательств противоправных действий.

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ИСТОЧНИК KP.RU