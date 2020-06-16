Германия отказалась менять позицию по «Северному потоку-2» из-за санкций США

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:22:17+03:00

В МИД страны заявили, что санкции носят экстерриториальный характер и отвергаются немецкими властями

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Германия не станет менять свою позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток-2» из-за потенциальных санкций со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел ФРГ Хайко Мааса.

По словам министра, планы Вашингтона по введению очередных ограничений никак не повлияют на планы Германии в отношении газопровода.

- Санкции, которые сейчас обсуждаются, на наш взгляд, носят экстерриториальный характер, мы их отвергаем, - подчеркнул Хайко Маас.

Ранее он рассказывал о весьма сложных взаимоотношениях между Германией и США, ведь кроме «Северного потока-2» разногласия затронули и расходы Берлина на оборону. Из-за этого американский глава Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет выводить свои войска с германской территории, если Берлин не станет нарушать договоренности о военных бюджетах в рамках НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU