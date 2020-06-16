Госдеп США призвал КНДР воздержаться от контрпродуктивных действий

16 Июнь 2020 2020-06-16T23:46:04+03:00

С таким заявлением американское ведомство выступило после того, как северная Корея взорвала межкорейский офис связи

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После того, как КНДР подозвала межкорейский офис связи в Кэсоне, Соединенные Штаты призвали Северную Корею не предпринимать больше никаких «контрпродуктивных действий», которые могут осложнить её и без того непростые отношения с Южной. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепартамента США.

«США полностью поддерживают усилия Республики Корея в межкорейских отношениях и призывают КНДР воздержаться от дальнейших контрпродуктивных действий», - цитирует агентство заявление сотрудника американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в начале июня Пхеньян заявил, что «межкорейские отношения пришли к конечной точке», он не намерен больше ничего обсуждать с Сеулом, и КНДР блокирует все каналы связи с Южной Кореей.

А 16 июня стало известно, что взорван межкорейский офис связи в Кэсоне, который был открыт в апреле 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU