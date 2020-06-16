2020-06-16T23:46:04+03:00
Политика

Госдеп США призвал КНДР воздержаться от контрпродуктивных действий

С таким заявлением американское ведомство выступило после того, как северная Корея взорвала межкорейский офис связи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Госдепартамент США призвал КНДР воздержаться от дальнейших контрпродуктивных действийГосдепартамент США призвал КНДР воздержаться от дальнейших контрпродуктивных действийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

После того, как КНДР подозвала межкорейский офис связи в Кэсоне, Соединенные Штаты призвали Северную Корею не предпринимать больше никаких «контрпродуктивных действий», которые могут осложнить её и без того непростые отношения с Южной. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепартамента США.

«США полностью поддерживают усилия Республики Корея в межкорейских отношениях и призывают КНДР воздержаться от дальнейших контрпродуктивных действий», - цитирует агентство заявление сотрудника американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в начале июня Пхеньян заявил, что «межкорейские отношения пришли к конечной точке», он не намерен больше ничего обсуждать с Сеулом, и КНДР блокирует все каналы связи с Южной Кореей.

А 16 июня стало известно, что взорван межкорейский офис связи в Кэсоне, который был открыт в апреле 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госавтоинспекция: Нелегальных перевозчиков стало меньше. Задача - вывести рынок из «тени»
Грузия Кадырова в заказе убийства журналиста, который оскорбил Путина
Госдеп США призвал КНДР воздержаться от контрпродуктивных действий
В Москве скончались еще 48 пациентов с коронавирусом
Жертв коронавируса в США больше, чем погибших на Первой мировой американских солдат
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
В Британии скончался известный уличный кот Боб
В России за пять месяцев снизилось производство пива и сигарет
Россиянам напомнили о выходной первой неделе января по Трудовому кодексу
Стюардесса назвала “опасный” напиток на борту самолета
Ветераны смогут посмотреть парад на Красной площади без масок
Умер Магомед Дугаев, заслуженный военный летчик СССР
Переживания из-за гибели Флойда признали "смягчающим обстоятельством" для студентов Оксфорда
Пассажиры столичного транспорта продлили более 163 тысяч проездных билетов
Клинические испытания российской вакцины от коронавируса начнутся 17 июня
Главный храм Вооруженных сил откроют для посещения 22 июня
В Минздраве рассказали, когда будут сняты все ограничения по коронавирусу
Собянин: динамика позволяет открыть рестораны и кафе через неделю
В Совфеде предложили новый порядок оказания поддержки пострадавшим предприятиям
Из-за коронавируса Эмбер Херд осталась без адвокатов в деле против Джонни Деппа
Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к госнаградам
Юная чемпионка мира по скалолазанию погибла, сорвавшись с высоты 150 метров