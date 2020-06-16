Госдеп США призвал КНДР воздержаться от контрпродуктивных действий
После того, как КНДР подозвала межкорейский офис связи в Кэсоне, Соединенные Штаты призвали Северную Корею не предпринимать больше никаких «контрпродуктивных действий», которые могут осложнить её и без того непростые отношения с Южной. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепартамента США.
«США полностью поддерживают усилия Республики Корея в межкорейских отношениях и призывают КНДР воздержаться от дальнейших контрпродуктивных действий», - цитирует агентство заявление сотрудника американского внешнеполитического ведомства.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в начале июня Пхеньян заявил, что «межкорейские отношения пришли к конечной точке», он не намерен больше ничего обсуждать с Сеулом, и КНДР блокирует все каналы связи с Южной Кореей.
А 16 июня стало известно, что взорван межкорейский офис связи в Кэсоне, который был открыт в апреле 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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