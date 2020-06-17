Озвучена эффективность первого в мире лекарства от коронавируса

17 Июнь 2020 2020-06-17T03:46:59+03:00

По данным ВОЗ, британский препарат на 35% снижает риск смерти у подключенных к ИВЛ пациентов

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал об эффективности первого в мире лекарства от коронавируса, которое разработали британские ученые в Оксфорде.

Накануне, 16 июня, Великобритания представила ВОЗ предварительные результаты своего исследования лечения больных COVID-19 стероидом дексаметазона. Проведенное Оксфордским университетом испытание показало, что противовоспалительный препарат дексаметазон снижает риск смерти у пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вениляции легких (ИВЛ), на 35%, а у больных, которые находятся на кислородном лечении, – на 20%.

Отмечается, что при высокой эффективности это средство обладает еще одним неоспоримым преимуществом: оно недорогое. Упаковка в Британии стоит около пяти фунтов стерлингов (примерно 440 рублей).

«Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет и многие больницы и пациентов в Великобритании, внесших вклад в достижение этого научного прорыва, который спасет жизни», - приводит слова Тедроса Гебрейесуса сайт ВОЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU