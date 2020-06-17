Минэк озвучил рейтинг самых провальных госпрограмм

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:07:18+03:00

В Минэке назвали самые провальные госпрограммы по итогам 2019 года Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По итогам 2019 года возглавили список внешнеэкономическая деятельность, вопросы сельского хозяйства и развития Крыма

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В Минэкономразвития подготовили годовой доклад, в котором отразили насколько успешно реализовались госпрограммы в 2019 году. По оценкам ведомства, совокупное выполнение программ оказалось неплохим: освоить средства удалось в 97% случаев, потратили 18,5 трлн рублей. Из федерального бюджета выделили на 2,4% больше денег, чем планировали - 11,2 трлн рублей. Остальные средства находили региональные бюджеты и за счет инвесторов.

Регионы поскупились, профинансировали только 67% от планируемого (2,1 трлн рублей).

Например, на госпрограммы «Содействие занятости населения» не выделили ни рубля, а на «Охрану окружающей среды» (только 2,5% от предусмотренного объема), «Развитие транспортной системы» (13,9%).

Рейтинг самых провальных госпрограмм:

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» (Минэкономразвития); «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» (Минэкономразвития); «Социально-экономическое развитие Калининградской области» (Минэкономразвития); «Научно-технологическое развитие РФ» (Минобрнауки); «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (Минсельхоз); «Развитие оборонно-промышленного комплекса» (Минпромторг); «Развитие внешнеэкономической деятельности» (Минэкономразвития).

- Уровень выполнения мероприятий по указанным программам менее 80%. Эффективность деятельности исполнителей по половине госпрограмм не превышает 70%,- отметили "Известиям" в Минэке.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что в правительстве обсуждают прямую поддержку малого бизнеса. То есть не в виде кредитов и отсрочек по платежам, а именно раздача денег.

ИСТОЧНИК KP.RU