Трусова хотела уйти к Плющенко еще два года назад

17 Июнь 2020 2020-06-17T20:23:56+03:00

По словам Плющенко, фигуристка хотела перейти к нему еще два года назад. Фото: Борис КУДРЯВОВ

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Недавно общественности стало известно о том, что двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию из России Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе. В гостях у Тины Канделаки на «Радио «КП» (97,2 FM) двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а теперь и тренер сборной России Евгений Плющенко рассказал некоторые детали перехода к нему известной спортсменки.

Тренер отметил, что всегда считал Трусову одной из лучших фигуристок в мире, которая вошла в Книгу Рекордов Гиннесса со своими прыжками и «толкнула» фигурное катание России вперед.

- Многие утверждают, что я ее переманил именно финансово, однако семья у нее более-менее состоятельная, и им эти деньги, как многие думают, вообще не нужны. Они вполне хорошо себя чувствуют. Тем более, что у меня и в мыслях не было никогда, чтобы кого-то переманивать, - рассказал олимпийский чемпион.

По словам Плющенко, фигуристка хотела перейти к нему еще два года назад. Тогда к тренеру поступил звонок от родителей юной спортсменки.

- Два года назад позвонил мне ее папа, сказал, что хочет увидеться и пообщаться. И он приехал. Спросил, что вы думаете? Я ответил, что пока что я ее не могу взять по причине того, что у меня маленькая площадка, мы просто не сможем тренироваться. Давайте думать дальше. И они ушли думать. И вот пришло время, когда они снова пришли ко мне и сказали: «Мы хотим перейти», - рассказал Евгений Плющенко.

Ранее олимпийский чемпион в фигурном катании рассказывал, что о решении фигуристки стало понятно уже очень давно. Плющенко отмечал, что это решение было взвешенным, а не спонтанным, и инициатива перехода полностью принадлежала самой фигуристке.

ИСТОЧНИК KP.RU