2020-06-17T20:06:27+03:00
Спорт

Плющенко прокомментировал назначение на должность тренера сборной

Новый статус фигурист приобрел после перехода в его группу Александры Трусовой
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Плющенко прокомментировал назначение на должность тренера сборной РоссииПлющенко прокомментировал назначение на должность тренера сборной РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С начала мая в мире фигурного катания неспокойно. Главный скандал разгорелся после того, как известная ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова перешла в школу Евгения Плющенко. Событие принесло Плющенко новый статус - он официально стал тренером сборной России. Именитый фигурист прокомментировал свое назначение в программе Тины Канделаки на Радио "Комсомольская правда".

- Я не думал насчет сборной, честно. Мне в сборной быть тренером, это как бы норма, регламент, - сказал Плющенко.

Уже в июне Трусова отправилась вместе с группой Плющенко на сборы в Кисловодск, где начала делать первые успехи под началом нового тренера. Юная спортсменка разучила новый прыжок - четверной риттбергер. Стоит напомнить, что совсем недавно Трусова в третий раз попала в Книгу Рекордов Гиннеса за первое исполнение четверного флипа.

Плющенко подчеркнул, что уже давно считает Трусову одной из лучших в мире. По его словам, именно она двинула фигурное катание вперед, доказав, что и девушки могут прыгать четверные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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