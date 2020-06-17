2020-06-17T20:18:22+03:00
Спорт

Плющенко озвучил свои планы по работе с Трусовой

По его словам, фигуристка - одна из самых перспективных спортсменок в мире
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Плющенко озвучил свои планы по работе с Александрой ТрусовойПлющенко озвучил свои планы по работе с Александрой ТрусовойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В мае в фигурном катании разгорелся очередной скандал. Звездная ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова перешла в школу Евгения Плющенко. Уже в июне Трусова отправилась с новым тренером на сборы в Кисловодск.

Плющенко поделился, как будет работать с новой перспективной воспитанницей.

- Для меня на сегодняшний день пункт номер один моей жизни – это воспитать и сделать из Трусовой универсального солдата. Универсальный солдат – это не только прыжковая составляющая, я хочу, чтобы она прибавила в хореографии, - рассказал он в программе Тины Каделаки на радио "Комсомольская правда".

Плющенко отметил, что для него важно, чтобы Трусова восхищала зрителей не только своими четверными прыжками, но и изящными композициями. Кроме того, он назвал свою новую ученицу одной из самых перспективных в мире. По словам Плющенко, именно Трусова сделала прорыв в фигурном катании, доказав, что и девушки могут прыгать четверные.

К слову, несколько дней назад Трусова разучила новый сложный прыжок - четверной риттбергер уже под началом нового тренера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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