2020-06-18T08:31:28+03:00
В мире

На «священном месте» убийства Флойда исцеляют болезни и крестят людей

Борцы с расизмом признали место убийства афроамериканца в Миннеаполисе священным
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
На «священном месте» убийства Флойда исцеляют болезни и крестят людейНа «священном месте» убийства Флойда исцеляют болезни и крестят людейФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

На месте убийства чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе начали проходить «Службы возрождения». На месте, объявленном борцами с независимостью святым, начали проводить обряды крещения, а некоторые утверждают, что смогли исцелиться и стали свидетелями чудес,

«Есть много людей, которые снова отдали свои жизни Господу. Мы крестили людей прямо здесь, на мемориале. Бог в движении», - передаёт The Christian Post слова лидера христианской организации Global Revival Harvest Джошуа Линдквист, который уверяет, что наблюдал излечение глухого на одно ухо человека.

«Люди продолжают спасаться, креститься, исцеляться и освобождаться. Прошлой ночью произошло мгновенное исцеление от 20-летней проблемы со спиной, 18-месячная травма мгновенно зажила», - заявил местный пастор Чарльзу Каруку (Charles Karuku), который опубликовал видео обряда крещения в своем Facebook.

Напомним убийство Джорджа Флойда полицейским стало причиной массовых демонстрация, которые переросли в беспорядки. Мэр Миннеаполис и начальник полиции назвали смерть афроамериканца неоправданной, а убийство, по его словам произошло из-за расовой дискриминации.

После этой трагедии в США подготовили масштабную полицейскую реформу, которая говорится о запрете полицейским применять удушающие приемы при задержании – именно этот прием стал причиной смерти Флойда

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Массовые беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На «священном месте» убийства Флойда исцеляют болезни и крестят людей
Сборы налогов с зарплат россиян сократились почти на четверть
Россияне рассказали, на что собираются тратить больше
Ритейлеры: россияне возвращаются к привычным тратам
«Самое время меняться»: бренд Uncle Ben’s выберет новый логотип после расовых протестов
В ЦБ зафиксировали повышенную активность «черных кредиторов» и нелегальных коллекторов
Трамп попросил Си Цзиньпина помочь выиграть выборы
Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы
В России хотят запретить банкам предлагать кредиты по телефону
Последние новости на утро 18 июня 2020: названы самые коррупционные регионы России
Массаж лица: эксперт рассказал о пользе и вреде фейсбилдинга
В России предложили законсервировать мусоропроводы
Россиян предупредили об изменениях в погоде
Названы самые коррупционные регионы России
Фанаты заметили нижнее белье под одеждой телеведущей и удивились
Как купаться и не утонуть: пять важных советов от МЧС
Как предотвратить один из самых распространенных видов рака, рассказали ученые
В НАСА назвали возможный источник появления токсичного бензола на МКС
Эксперты навали место России в рейтинге лучших экономик
Дуров обвинил Instagram и Facebook в мошенничестве
Трамп заинтересовался, является ли Финляндия частью России
Число случаев коронавируса в мире превысило восемь миллионов
Лавров впервые после пандемии отправляется с зарубежным визитом в Сербию
"Манчестер Сити" разгромил 3:0 лондонский "Арсенал" в матче 28 тура АПЛ