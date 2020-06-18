На «священном месте» убийства Флойда исцеляют болезни и крестят людей

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:31:28+03:00

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На месте убийства чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе начали проходить «Службы возрождения». На месте, объявленном борцами с независимостью святым, начали проводить обряды крещения, а некоторые утверждают, что смогли исцелиться и стали свидетелями чудес,

«Есть много людей, которые снова отдали свои жизни Господу. Мы крестили людей прямо здесь, на мемориале. Бог в движении», - передаёт The Christian Post слова лидера христианской организации Global Revival Harvest Джошуа Линдквист, который уверяет, что наблюдал излечение глухого на одно ухо человека.

«Люди продолжают спасаться, креститься, исцеляться и освобождаться. Прошлой ночью произошло мгновенное исцеление от 20-летней проблемы со спиной, 18-месячная травма мгновенно зажила», - заявил местный пастор Чарльзу Каруку (Charles Karuku), который опубликовал видео обряда крещения в своем Facebook.

Напомним убийство Джорджа Флойда полицейским стало причиной массовых демонстрация, которые переросли в беспорядки. Мэр Миннеаполис и начальник полиции назвали смерть афроамериканца неоправданной, а убийство, по его словам произошло из-за расовой дискриминации.

После этой трагедии в США подготовили масштабную полицейскую реформу, которая говорится о запрете полицейским применять удушающие приемы при задержании – именно этот прием стал причиной смерти Флойда

ИСТОЧНИК KP.RU