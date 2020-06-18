Один человек погиб при стрельбе на севере Москвы
Во время стрельбы в квартире на улице Приорова погиб по меньшей мере один человек, сообщает телеканал 360, ссылаясь на источник.
Полицейские уже провели штурм квартиры и обезоружили стрелявшего.
Ранее сайт KP.ru сообщил, что в жилом доме на улице Приорова неизвестный открыл стрельбу в квартире, где находятся женщина и двое детей. Прибывшие полицейские и врачи скорой помощи не могли проникнуть в квартиру.
Сайт KP.ru публиковал видео с места стрельбы.
Позже сайт KP.ru со ссылкой на информацию Следственного комитета сообщил, что при стрельбе в квартире погибли четыре человека.
Четыре человека погибли при стрельбе в Москве.Среди погибших ребёнок.
ИСТОЧНИК KP.RU