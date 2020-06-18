2020-06-18T16:17:58+03:00
Происшествия

Видео с места стрельбы в Москве сняли очевидцы

В результате инцидента в жилом доме погибли четыре человека [видео]
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Среди погибших: двое взрослых и двое детей. Фото: кадр из видео с места событийСреди погибших: двое взрослых и двое детей. Фото: кадр из видео с места событий
Изменить размер текста:

Сегодня, 18 июня, неизвестный мужчина открыл стрельбу в жилом многоэтажном доме № 38 на улице Приорова в российской столице. По предварительным данным, в результате инцидента погибли четыре человека. Видео с места происшествия на севере Москвы сняли очевидцы.

После стрельбы неизвестный мужчина забаррикадировался в квартире: предположительно, вместе с ним находились женщина и дети. В настоящее время около дома работают медики из скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. Попасть в квартиру им пока не удалось, со стрелком ведутся переговоры.

Среди погибших, по предварительной информации, есть двое взрослых и двое детей погибли.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, очевидцы стрельбы сообщили, что слышали шесть или семь выстрелов. Чуть позже стало известно, что женщина в ходе инцидента была ранена в голову. По одной из версий, между стрелком и одной из погибших женщин произошел конфликт. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

Четыре человека погибли при стрельбе в Москве.Среди погибших ребёнок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Один из сотрудников ДПС, попавших под обстрел на Ленинском проспекте, пошел на поправку
Видео с места стрельбы в Москве сняли очевидцы
Четыре человека погибли при стрельбе в доме на улице Приорова
Один человек погиб при стрельбе на севере Москвы
МИД просит россиян воздержаться от туристических поездок за границу
В Сербии заявили, что никогда не присоединятся к санкциям против России
В союзе туриндустрии рассказали о ценах на летний отдых
Умерла Вера Линн, известная британская певица
В жилом доме на севере Москвы открыли стрельбу
Новорождённому в Украине дали имя Зеленский
Евросоюз продлил санкции в отношении России по Крыму
Роскомнадзор снимает ограничение доступа к Telegram
Антитела к коронавирусу исчезают после выздоровления, предупредили ученые
Президент Сербии оценил помощь России в борьбе с коронавирусом
18 Июня в Москве обещали очередной рекорд по жаре
Они держались за руки: супруги, прожившие вместе 71 год, умерли от коронавируса
В Киеве снова прошла акция за отставку Арсена Авакова
Видео, как первым добровольцам вводят вакцину от коронавируса, показало Минобороны
Российскую вакцину испытают на еще 440 добровольцах
В Москве выявили самое низкое число случаев COVID-19 за два месяца
Онколог рассказал о пяти признаках рака тонкой кишки